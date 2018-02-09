Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Asbaşkan Şekip Musturoğlu, Başakşehir maçına Halil Umut Meler’in atanmasına isyan etti. Geçtiğimiz hafta yaşanan hakem değişikliklerine değinen Mosturoğlu, “MHK skandallarına devam ediyor. İsim üzerinden bir tartışma yapılmasını doğru bulmuyorum ama Halil Umut Meler iki haftadır büyük bir tartışmanın odağında olan hakemlerden birisi. Yani MHK bu atamayla şu ana kadar yaptığı skandalı perçinlemiştir. Hem bize hem de hakeme yazık. Bence MHK’nın ömrü bitmişti. Bu olay da bunu ortaya koyan malumun ilamı oldu” dedi. Güvensizliğin TFF’ye sirayet edeceğini savunan Mosturoğlu, MHK’nın acilen istifa etmesi gerektiğini söyledi.