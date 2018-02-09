Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Türkiye Kupası Çeyrek Finali rövanş mücadelesine Konya’da aldığı 2-2’lik avantajlı skorla çıkan Galatasaray, mücadeleye hızlı başladı. Ama ilk golü Konya buldu. 14’te sol kanatta önce Linnes’i ekarte eden Fofana çaprazdan ceza sahasına girdi. 6 pas üzerinde, Hakan Balta’yı da geçen oyuncu vuruşunu yaptı, top Muslera’yı da aşarak ağlarla buluştu: 0-1. Sarı-kırmızılıların bu gole cevabı gecikmedi. 17’de Sinan Gümüş soldan arka direğe ortaladı, Serdar Aziz kafasıyla uzak köşeye bir vuruş yaptı ve Cimbom eşitliği sağladı: 1-1. Galatasaray, beraberliği bulduktan sonra galibiyet golü için yüklendi. 24’te Feghouli’nin sağ çaprazdan vuruşu az farkla auta gitti. 28’de ceza sahası çizgisi üzerinden kazanılan frikikte Selçuk’un vuruşu da kalenin hemen yanından dışarı çıktı. 33’te Linnes sağdan çizgiye inip ortasını yaptı ama Gomis kafasıyla etkili bir kafa vuruşu yapamadı.



Gomis sahnede

Galatasaray ikinci yarıya da çok hızlı başladı. Belhanda orta alanda sazı eline alırken Cimbom sol çizgiyi de etkili kullandı. Yeni transfer Nagatomo, dakikalar 52’yi gösterirken bu bölgeden harika bir orta kesti, savunmadan seken top Gomis önünde kaldı. Cimbom’un golcüsü net vuruşla takımını öne geçirdi: 2-1. Aslan saldırmaya devam etti. 65’te Sinan Gümüş’ün soldan arka direğe çıkardığı ortaya Feghouli kafa vurdu, ama top kaleciye takıldı. 75’te Gomis’in sert şutunda kaleci bir defa daha başarılı oldu. 88’deki uzun topta Gomis önce kaleciyi Carlgren’i geçti, sonra topu boş kaleye yuvarladı: 3-1. Uzatmada Gomis’in vuruşu kaleciden sekti, Rodrigues skoru ilan etti: 4-1. Galatasaray yarı finalde Akhisar’ın rakibi oldu.

Hocam kulağımı çekti

Dün geceye damga vuran Gomis, “Bu akşam keyifli bir oyun oynadık. Bu kupanın önemini bildiğimiz için çok önemliydi. Önceki maçta Konya’da berabere kalmıştık ardından Sivas’ta kaybettik, bu yüzden bizim için önemliydi” derken, “Golümü hocamla beraber kutladım. Geçen maçta kötü oynamıştım, hoca ile oturup bunu konuştuk ve kulağımı çekti. Ben de bundan derslerimi çıkardım. Bana bir baba gibi yaklaştı, ben de bir oğul gibi ona davrandım” diyerek performansının sırrını açıkladı.

Keyif veren futbol

Maçın ardından, “Oyuncularımı tebrik ediyorum. Oyun kalitemiz ve isteğimiz çok iyiydi. Keyif veren bir futbol oynadık. Bu beni çok mutlu etti” diyen G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, “Sürekli ileriyi düşünen, baskı kuran ve doğal olarak da oyunu kontrol eden bizdik. Sivas’ta kaybettikten sonra son 3 günü dolu dolu geçirmiştik. Teknik analizde detaylı konulara girdik. Sonrasında taktik idmanlarımızda daha çok bir araya geldik. Belhanda bizim iyi oyuncularımızdan birisi. Belhanda’yı orta sahanın ortasında da görebiliriz, forvet arkasının dışında. Ben yetenekli oyuncuya hiç bir zaman sırtımı dönmem. Nagatomo’yla beraber Belhanda takımın en iyilerindendi” sözlerini kullandı.

Serdar boş geçmedi

G.Saray’da dün Hakan Balta’yla birlikte stoperde forma giyen Serdar Aziz takımının ilk golünü attı. Konya’ya ilk maçta da gol atan futbolcu maçın son bölümünde sağ ayak bileğinde ağrı hissedince Terim tarafından tedbir amaçlı olarak oyundan alındı.



Yeni sayfa açtım

G.Saray’da on birde forma giyen Ryan Donk, “Uzun zamandır oynamıyordum. Ama Fatih Terim beni oynatmaya başladı. Onun güvenini boşa çıkarmamak için elimden geleni yapıyorum. Yeni bir sayfa açtım. Her geçen maç kendimi daha iyi hissediyorum” açıklaması yaptı.