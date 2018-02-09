Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Son iki yılda Süper Lig’de şampiyon olan, Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon tarih yazan Beşiktaş, finansal açıdan Avrupa’nın en iyi takımları arasına girerken dünya devlerini de geride bıraktı. KPMG Football Benchmark ekibi Avrupa’nın 12 şampiyonunun finansal performansını inceledi. Gelirlerini yüzde 42 artıran Beşiktaş, bu alanda Real Madrid, Bayern Münih ve Chelsea gibi devleri bile geçti. Siyah-beyazlılar, 19 milyon avro gişe, 69,1 milyon avro yayın, 57 milyon avro da pazarlama ve diğer gelirlerden elde etti. Beşiktaş’ın toplam geliri geçen yıla göre yüzde 43 artarak 145,1 milyon avroya ulaştı. Antrenör ve oyuncu kadrosuna 70,1 milyon avro ödeyen Beşiktaş’ın harcamaları, toplam gelirinin yüzde 48’ini oluşturdu. Siyah-beyazlılar gelirindeki yüzde 43’lük artışla Avrupa’da kazancını en hızlı artıran üçüncü kulüp oldu.



Bayern’le kapışıyor

Fransa Şampiyonu Monaco bu alanda ilk sırayı alırken, İskoç Şampiyonu Celtic ise ikinci durumda. Raporda kulüplerin, futbol takımlarına yaptıkları harcamalar da yer aldı. UEFA’nın Finansal Fair-Play kuralları arasında kulüplerin gelirlerinin yüzde 70’inden fazlasını futbol takımı için harcayamayacağı yer alıyordu. Finansal Fair-Play takibinde bulunmayan kulüpler kurala uymak zorunda değil. UEFA’nın bu çerçevede yaklaştığı Beşiktaş, geçen yıl gelirlerinin yüzde 48’ini futbol takımına harcadı. Siyah-beyazlılar, gelirlerinin yüzde 45’ini oyuncu ve antrenörlerine kaynak olarak kullanan Bayern Münih’ten sonra bu alanda en dengeli harcama yapan ikinci takım olarak, Devler Ligi’ndeki rakibiyle finansal açıdan da rekabette olduğunu gösterdi.