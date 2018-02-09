Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1925’te Atatürk’ün kurduğu Türk Hava Kurumu (THK), 1929’dan beri 100’ü aşkın faal üyesi olan FAI'nın en saygın üyelerinden biri olup o günden bugüne gelişmiş alt yapısı ve yetişmiş kadrolarıyla Türkiye’nin Milli Hava Sporları Kontrol Otoritesi (NAC) unvanını taşıyor. 2020 Dünya Hava Oyunları'nı Türkiye’ye kazandırmak için büyük bir ciddiyetle çalışan THK, 7 aday ülke arasından Amerika Birleşik Devletleri ile son ikiye kaldı. Türkiye, oy birliğiyle ipi göğüsledi ve oyunlara ev sahipliği yapma hakkını kazandı. Oyunlar için resmi anlaşma ise 14 Şubat 2018’de Lozan Olimpiyat Müzesi'nde FAI ve THK arasında imzalanacak.

Olimpiyatlardan sonra dünyanın en büyük yarışması

Olimpiyatlardan sonra katılımcı açısından dünyanın en büyük yarışması olan oyunlara, 100’den fazla ülkeden 4 binin üzerinde sporcu katılacak. Türkiye’nin tanıtımı açısından büyük önem arz eden 5. Dünya Hava Oyunları’nın sloganı da “İstikbal Göklerdedir” olarak belirlendi.