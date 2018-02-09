Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başakşehir'in Togolu futbolcusu Emmanuel Adebayor, kendisine ait Facebook hesabından canlı yayın yaparak takipçilerinin sorularını yanıtladı.

FENERBAHÇE'YE GELSENE

Bir taraftarın 'Fenerbahçe'ye gelsene' çağrısına 'Fenerbahçe'ye saygı duyuyorum ama gelmem Başakşehir'de iyiyim, teşekkürler' cevabını veren Adebayor, 'İstanbul'da hayat nasıl gidiyor?' sorusu karşısındaysa "Her şey harika... İstanbul'da keyfim yerinde" dedi.

CANLI YAYINI, 24 SAAT İÇİNDE 70 BİNİN ÜZERİNDE KİŞİ İZLEDİ

Dans etmeyi çok sevdiğini ve her fırsatta bunu yapmaya devam ettiği de gelen sorulara verdiği cevaplar arasındaydı. 24 saat içinde 70 binin üzerinde kişinin izlediği videoda futbolcuya 4 bine yakın soru yöneltildi, Adebayor yarım saat içinde bunların bir kısmını cevapladı.