Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte resmi siteden yapılan açıklama:

Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, Cady Lalanne ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayarak pota altını güçlendirdi.



Son olarak İtalya'da New Basket Brindisi'de forma giyen Cady Lalanne, 208 cm boyunda ve pivot olarak görev almaktadır.



Cady Lalanne kimdir?



22 Nisan 1992 Haiti doğumlu olan Cady Lalanne 208 cm boyunda ve pivot olarak görev almaktadır. 2015 yılında Massachusetts Koleji'nden mezun olan başarılı uzun, San Antonio Spurs tarafından 2. tur 55. sıradan draft edildi.



2016 yılında Porto Riko ekiplerinden Capitanes de Arecibo ile anlaşan Cady Lalanne, burada 22 maçta göre aldı ve 10.8 sayı, 6.5 ribaund ortalamalarıyla oynadı. 2016-2017 sezonunda Çin temsilcisi Zhejiang Chouzhou Bank ile 14 maça çıkan Haitili basketbolcu; 17.1 sayı, 10.3 ribaund ve 1.5 blok ortalamalarıyla süre aldı. 2017 yazını San Antonio Spurs ile Yaz Ligi'nde geçiren basketbolcu, sezonun devamında Porto Riko temsilcisi Capitanes de Arecibo ile tekrar anlaştı ve burada 17 karşılaşmada; 14.1 sayı, 7.8 ribaund ve 1.1 blok ortalamalarıyla oynadı. 2017-2018 sezonu başında İtalya temsilcisi New Basket Brindisi ile anlaşan Cady Lalanne, burada 18 lig maçına çıktı ve 15.7 sayı, 9.9 ribaund ortalamalarıyla oynadı.

Cady Lalanne 2017-2018 sezonu ikinci yarısında Beşiktaş Sompo Japan Takımımız ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.