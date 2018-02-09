Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir'de gerçekleştirilen Kartal Yuvası mağazası açılışına katılan Başkan Orman, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDİYORUZ, YARDIM EDİLMELİ

Yoğun fikstürden dolayı Şenol Güneş'in yapmış olduğu açıklamaların hatırlatılması üzerine Orman, “Yoğun bir fikstürümüz var. 18 Mart'a kadar çok maç oynayacağız. Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih maçları, ligde ve kupada Fenerbahçe ile oynayacağız. Ardından Trabzonspor ve Başakşehir maçlarımız var. Güçlü bir kadromuz var ama biraz dengelenmesi lazım. Bana soruyorsunuz bazı maçların tehir edilmesi lazım. Türkiye'yi Avrupa'da temsil ediyoruz. Tolerans demeyelim de fikstürde yardım edilmeli” dedi.

FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞMEDİM

Bir gazetecinin “Fenerbahçe ile görüştünüz mü?” sorusuna Başkan Orman, “Hiçbir şekilde görüşme olmadı. Gerek de yok” cevabını verdi.