Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında konuk ettiği Alman ekibi Brose Bamberg'i 77-69 yendi.

Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla ligde 15. galibiyetini elde etti. Alman temsilcisi ise 14. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Karşılaşmaya sert savunma yaparak başlayan Fenerbahçe Doğuş, Ahmet Düverioğlu ve Guduric'in pota altından bulduğu isabetlerle 4. dakikayı 11-3 üstün geçti. Hücumlardan boş dönen ev sahibi ekip karşısında oyunu dengeleyen Brose Bamberg, ilk saha içi basketini 6. dakikada buldu. Wanamaker ve Vesely ile boyalı alandan sayılar üreten Fenerbahçe Doğuş, ilk çeyreği 16-13 üstün tamamladı.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci çeyrekte Vesely ve Thompson ile boyalı alandan basketler bulan sarı-lacivertli ekip, 14. dakikayı 24-20 üstün geçti. Taraftar desteğini arkasına alan ev sahibi ekip, Datome'nin üç sayı çizgisinin gerisinden Vesely'nin ise pota altından bulduğu isabetlerle 16. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 33-22. Melli ve Sloukas'ın sayılarıyla üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Doğuş, soyunma odasına 42-32 önde girdi.

Üçüncü çeyreğe Wanamaker ve Guduric'in sayılarıyla başlayan Fenerbahçe Doğuş, boyalı alandan bulduğu isabetlerle 24. dakikada farkı 16 sayıya kadar çıkardı: 50-34. Pota altından Hackett ve Musli ile sayılar bulan konuk ekibe Melli ve Ali Muhammed ile karşılık veren Fenerbahçe Doğuş, final periyoduna 61-48 üstünlükle girmeyi başardı.

Son çeyreğe etkili başlayan Brose Bamberg pota altında Musli'nin kaydettiği sayılarla, 33. dakikada farkı tek hanelere indirdi: 65-56. Çabuk toparlanan ve hızlı hücumlarda Vesely ile arka arkaya sayılan bulan sarı-lacivertli ekip, 36. dakikada farkı yeniden çift hanelere taşıdı: 74-62. Çeyreğin son bölümünde pota altından bulduğu sayılarla Brose Bamberg farkı tek hanelere çekmesine rağmen Fenerbahçe Doğuş, sahadan 77-69 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Doğuş'ta Jan Vesely 26 sayı, 11 ribaundla "double double" yaparak galibiyette başrol oynadı. Fenerbahçe Doğuş'un 77 sayısının 55'ini kenardan gelen oyuncularının atması dikkati çekti.

Konuk ekipte ise Dejan Musli'nin 18 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.