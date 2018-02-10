Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Karabükspor maçı şifresiz canlı izle haberi ile birlikteyiz. Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, Karabükspor'u konuk edecek. Ligin ikinci yarısına kötü başlayan Beşiktaş, liderlik yarışından düşmemek için küme düşmeye oynayan Karabükspor'u kendi evinde yenerek 3 puanı almanın peşinde. Karabükspor ise ligin alt sıralarından çıkmak için güçlü rakibi karşısında puan veya puanlar peşinde. Peki Beşiktaş Karabükspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Beşiktaş-Karabükspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Siyah-beyazlı takımla Kardemir Karabükspor, saat 19.00’da Vodafone Park’ta karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı anlatımı ve spikerli anlatımı turkiyegazetesi.com.tr'de...

Spor Toto Süper Lig’de yaptığı 20 maçta 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 yenilgiyle 37 puan toplayan Beşiktaş, 4. sırada bulunuyor. Sıkıntılı bir sezon geçiren Kardemir Karabükspor ise şu ana dek 3 kez galip gelebildi. Oynadığı 3 maçı beraberlikle tamamlayan ve 14 kez mağlup olan ve 12 puana sahip olan Kardemir Karabükspor, son sırada yer alıyor.

İç sahada 36 maçtır yenilmiyor

Beşiktaş, Kardemir Karabükspor karşısında ligdeki başarılı iç saha performansını sürdürmeye çalışacak. Süper Lig’de son olarak evinde Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, iç sahada 36 karşılaşmada rakiplerine galibiyet şansı vermedi. Ligde sahasındaki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda Akhisarspor’a 2-0 mağlup olarak yaşayan Beşiktaş, daha sonra oynadığı iç saha mücadelelerinden puansız ayrılmadı.

Beşiktaş, 6’sı Başakşehir Fatih Terim Stadı, biri Atatürk Olimpiyat Stadı, 29’sı da Vodafone Park’ta olmak üzere ev sahibi sıfatıyla oynadığı son 36 lig maçında 29 galibiyet ve 7 beraberlikle 94 puan topladı. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 89 kez havalandıran siyah-beyazlılar, 26 gol yedi.

Savunmada son haftalarda sıkıntılı

Siyah-beyazlı ekip, son haftalardaki lig mücadelesinde savunmada başarısız bir görüntü ortaya koydu. Süper Lig’de son olarak 14. haftada Galatasaray’ı 3-0 yendiği maçta gol yemeyen Beşiktaş, üst üste 6 hafta kalesinde gol gördü. Siyah-beyazlı ekip, Galatasaray mücadelesinin ardından Kayserispor, Osmanlıspor, Demir Grup Sivasspor, Antalyaspor, Kasımpaşa ve Bursaspor’un gollerine engel olamadı. Beşiktaş, son 6 lig karşılaşmasında 8 gol yedi.

Ryan Babel’in cezası bitti

Kasımpaşa mücadelesinde sarı kart gören ve dördüncü kez bu durumla karşı karşıya kalarak cezalı duruma düşen Ryan Babel’in cezası bitti. Cezası nedeniyle Bursaspor maçında görev alamayan Babel, teknik direktör Şenol Güneş’in görev vermesi halinde yarın forma giyebilecek.

Necip Uysal cezalı

Beşiktaş’ın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği ile yaptığı karşılaşmada kırmızı kart gören Necip Uysal, cezası nedeniyle Kardemir Karabükspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Gençlerbirliği karşısında 35. dakikada sarı kart gören ve 71. dakikada bir kez daha sarıyla cezalandırılan Necip Uysal, kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.

Hutchinson ve Tosic takımla çalışmalara başladı

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları geçen Atiba Hutchinson ile Dusko Tosic, takımla çalışmalara başladı. Takımın tecrübeli oyuncularından Hutchinson, göğsünde yaşadığı sorun nedeniyle ligdeki Bursaspor ile Gençlerbirliği kupa mücadelesinde görev alamamıştı. Dusko Tosic ise uzun süreli sakatlığından dolayı Antalyaspor, Kasımpaşa, Bursaspor ve Gençlerbirliği karşılaşmalarını kaçırdı.

Pepe ve Talisca ceza sınırında

Beşiktaş’ta üçer sarı kartı olan Pepe ve Anderson Talisca, Kardemir Karabükspor maçı öncesi ceza sınırında bulunuyor. İki oyuncu, yarınki mücadelede sarı kart görürse 22. haftadaki Atiker Konyaspor karşılaşmasında görev alamayacak.

Beşiktaş ile Kardemir Karabükspor 20. randevuda

Beşiktaş ile Kardemir Karabükspor, lig tarihinde yarın 20. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 19 maçtan 11’ini Beşiktaş, 3’ünü Kardemir Karabükspor kazandı, 5 müsabaka da berabere sonuçlandı.Beşiktaş’ın 35 golüne, Kardemir Karabükspor 16 golle cevap verdi. Sezonun ilk yarısında Karabük’te yapılan maçı Beşiktaş 1-0 kazandı.

Kardemir Karabükspor’un deplasmanda galibiyeti yok

Beşiktaş, Kardemir Karabükspor ile ev sahibi takım sıfatıyla yaptığı 9 lig maçından 5’ini kazandı, 4’ünde berabere kaldı, hiç yenilmedi. Sekizi İstanbul’da, biri Ankara’da oynanan maçlarda Beşiktaş 15, Kardemir Karabükspor ise 7 gol attı. Geçen sezon İstanbul’daki maçta Beşiktaş 3-1 galip geldi.