Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gençlerbirliği Trabzonspor maçı şifresiz canlı anlatım izle haberi ile birlikteyiz. Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği, Trabzonspor'u konuk ediyor. Ligde üst sıralardan kopmak istemeyen Trabzonspor, Gençlerbirliği karşısında 3 puanın peşinde. Gençlerbirliği ise kötü gidişatına dur demek için kendi evinde galibiyeti arıyor. Peki Gençlerbirliği Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Ankara 19 Mayıs Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. beIN SPORTS 1'den yayınlanacak maçın canlı anlatımı ve skor takibi turkiyegazetesi.com.tr'de...

Trabzonspor'da 4 eksik var

Trabzonspor, son 4 lig maçında sırasıyla deplasmanda Kardemir Karabükspor’la 1-1, Atiker Konyaspor’la 2-2, evinde de Fenerbahçe ile 1-1, Göztepe ile 0-0 berabere kalarak zirve yarışında önemli yara aldı. Karadeniz ekibinde Yusuf Yazıcı kart cezası, Burak Yılmaz, Mustafa Akbaş ve Esteban Alvarado ise sakatlıkları nedeniyle yarın forma giyemeyecek. Cezası sona eren Joao Pereira ise takımda yer alabilecek.

Trabzonspor muhtemel 11

Trabzonspor’un Gençlerbirliği karşısına, Onur Recep Kıvrak, Joao Pereira, Uğur Demirok, Tomas Hubocan, Filip Novak, Okay Yokuşlu, Juraj Kucka, Jose Sosa, Abdülkadir Ömür, Olcay Şahan ve Hugo Rodallega 11’i ile çıkması bekleniyor.



Trabzonspor ile Gençlerbirliği 68. randevuda

Trabzonspor ile Gençlerbirliği, başkentte yapacakları maçla ligde 68. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 67 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 38-12 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 17 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, söz konusu maçlarda 129 gol attı, kalesinde ise 63 gol gördü.

Ankara’daki karşılaşmalar

Trabzonspor, Gençlerbirliği ile deplasmanda oynadığı 33 maçta 14 galibiyet, 11 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı. Karadeniz ekibi, son 4 sezondur Ankara’dan galibiyetle dönemedi. En son 2012-2013 sezonunda deplasmanda 4-0 galip gelen bordo-mavililer, daha sonra 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.

Trabzonspor ile Gençlerbirliği arasındaki maçlarda en farklı skorlu galibiyetleri bordo-mavililer elde etti. Karadeniz ekibi, sahasında 1993-1994 sezonunda 6-0, 1989-1990’da ise 6-1 gibi farklı sonuçlarla rakibini yendi.