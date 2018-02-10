Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Göztepe Osmanlıspor maçı şifresiz canlı anlatım izle haberi ile birlikteyiz. Süper Lig'in 21. haftasında Osmanlıspor, Göztepe'ye konuk oluyor. Lige çok iyi bir başlangıç yapan İzmir temsilcisi, bu çıkışını ikinci yarıda da devam ettirmenin peşinde. Göztepe kendi evinde 3 puanın peşindeyken, bu sezon işler yolunda gitmeyen Osmanlıspor ise İzmir deplasmanından puan veya puanlar almanın hesabını yapıyor. Peki Göztepe Osmanlıspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Göztepe - Osmanlıspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bornova Stadı’nda yarın saat 13.30’da başlayacak Göztepe-Osmanlıspor maçında hakem Arda Kardeşler görev yapacak. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi turkiyegazetesi.com.tr'de...

Muhtemel 11'ler...

Göztepe: Beto, Tanju, Kadu, Kosanovic, Traore, Gouffran, Ngando, Selçuk, Castro, Halil, Demba Ba

Osmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic, Yalçın, Numan, Tiago, Lawal, Mehmet, Serdar, Özer, Umar, Cikalleshi

Ligde son 4 haftada sahadan 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ayrılan Göztepe, 21. haftaya 32 puan ve averajla 7. sırada girdi. Deplasmanda bu sezon galibiyeti bulunmayan Osmanlıspor ise ligde 18 puanla 16. durumda bulunuyor.



Göztepe, ligin ilk yarısında rakibini 2-0 mağlup etmişti. Sarı-kırmızılı ekipte cezalı Andre Poko ile sakatlıkları bulunan Hakan Çinemre ile Ömer Şişmanoğlu yarın forma giyemeyecek. Göztepe’de Andre Castro, Beto, Halil Akbunar ve Selçuk Şahin sarı kart ceza sınırında bulunuyor.