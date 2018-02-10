Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

THY Euroleague 22. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Doğuş evinde Brose Bamberg’i 77-69’luk skorla mağlup etti. Geçen hafta Yunanistan deplasmanında Olimpiakos’a farklı kaybeden sarı-lacivertliler, bu sonuçla Euroleague’deki 15. galibiyetini alırken, Brose Bamberg 14. defa sahadan mağlup ayrıldı. Sarı-lacivertliler dünkü maçta ilk çeyreği 16-13 üstünlükle tamamladı. İkinci periyotta Jan Vesely’nin hareketliliğiyle hem hücumda hem savunmada işleri yoluna koyan Fenerbahçe devrede soyunma odasına 42-32’lik skorla önde girdi.



Geri dönüşe izin yok

Temsilcimiz son çeyreğe 61-48’lik üstünlükle başladı. Bu bölümde Dejan Musli’nin boyalı bölgeyi domine etmesiyle birlikte farkı uzun süre sonra ilk kez tek haneye çekti: 65-56. Jan Vesely’nin üretimine devam etmesi rağmen durmayan Brose rüzgarı, koç Zeljko Obradovic‘e molayı aldırdı. Maçta 5 dakika kala farkı 8 sayıya indirmişken gelen Obradovic molası oyunu sarı-lacivertlilerin lehine çevirdi. Rakibine 3 dakika boyunca sayı izin vermeyen Fenerbahçe’de öne çıkan oyuncu Jan Vesely oldu. Çek yıldız savunmada sertlik gösterirken, hücumda da takımın patlayıcı gücü olarak oyun üstünlüğünün Fenerbahçe’de kalmasını sağladı ve temsilcimiz salondan 77-69’luk skorla galip ayrıldı.