Come to Beşiktaş”, “Ne olursan ol gel” hareketinden sonra Beşiktaş yeni bir kampanyaya hazırlanıyor. Her geçen gün yüksek bonservisi sebebiyle takımdan ayrılacağı iddiaları artan Talisca için gerekli formül bulundu. 1984 yazında Napoli’nin dünyaca ünlü yıldız Diego Armando Maradona’yı transfer etmesi örnek alındı. İtalyan ekibi Arjantinli yıldızı taraftarlarının kulübe yaptığı maddi yardımlar sayesinde transfer edebilmişti. Beşiktaş’ın da Talisca’nın bonservisini alabilmek için 25 milyon avroluk opsiyonu ödemesi gerekiyor. İşte bu noktada görev siyah-beyazlı taraftarlara düşecek. Beşiktaş ürünlerini satan Kartal Yuvası mağazalarında özel Talisca ürünleri satılacak. Fikir aşamasında olan bu projenin, siyah-beyazlıların Benfica ile yapacağı son görüşmede de sonuç alamaması halinde hayata geçmesi bekleniyor.



Ne olur beni alın

Öte yandan Brezilyalı oyuncu Türkiye’de çok mutlu olduğunu, Portekiz’e de Çin’e de gitmek istemediğini belirterek 25 milyon avroluk bonservisinin alınmasını istedi. Portekiz’in Ojogo gazetesinde yer alan habere göre Talisca yönetimle görüşüp takımda kalmak istediğini ve bonservisinin alınmasını istedi. Haberde Talisca’nın durumunu ifade etmek için yönetimle görüştüğü ve “Benfica’ya dönmek istemiyorum, burada kalmak için her şeyi yaparım” dediği belirtildi. Talisca yönetime “Ailem ve ben Türkiye’den memnunuz, yıllarca burada kalmak istiyoruz. Ne olur 25 milyon avroluk opsiyonu ödeyin” diye seslendi. Bu sezon hücumda Beşiktaş’ın en etkili silahı olarak göze çarpan yıldız oyuncu, çıktığı 30 maçta 12 gol atarken, 3 de asist yaptı.