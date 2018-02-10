Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Süper Lig’deki Sivas mağlubiyetinin şokunu çabuk atlatan ve kupada Konya’yı eleyerek yeniden öz güven depolayan Galatasaray’da Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Dünkü idmanda muhabirlerle sohbet toplantısı gerçekleştiren tecrübeli teknik adam, son dönemde eski günlerini aratsa da Konyaspor karşılaşmasında 2 gol birden atan Bafétimbi Gomis’in yeniden çıkış sürecini anlattı. Terim “Gomis ile son iki üç gündür burada teori ve pratik yaşadık. Güzel bir analiz yaptık. Sonra taktik idmanda bunları tekrar ettik. Özellikle 18 içinde çok etkili bir oyuncu. Kendisine yetenekli olduğunu hatırlattım” ifadelerini kullandı. Fransız yıldızın Çin’e transfer olacağı yönündeki iddialara da cevap veren Terim “Gomis’e bir istek olması doğal. Ama bize gelmiş bir teklif yok. Gelse de şu an için itibar edeceğimiz bir konu değil. O konuyu ciddiye almıyorum. Gomis, Eren’le birlikte bize çok lazım” dedi. Tecrübeli teknik adam, ikinci yarıdaki lig maçlarında yedek kaldıktan sonra bu duruma reaksiyon gösterip yeniden gözüne girmeyi başaran Younès Belhanda’yla ilgili de konuştu.



Ateşler içinde oynadı

Faslı oyuncunun takıma getirisini anlatan Fatih Terim “Belhanda’dan memnunum. Çok sessizdi. Daha çok sorumluluk almasını istiyorum. Yetenekleri var, faydalanmak lazım. Selçuk’la beraber daha önce de denemiştim. Belhanda’nın öbür mevkileri de yapabileceğini düşünüyorum. Kupa maçında ateşler için oynadı. Şimdi dinleniyor. Oyuncularımız kupa maçında ne demek istediğimizi ve oyun planımızı açıkça anladıklarını gösterdiler. Takımdaki tempo da yükseldi. Böyle devam etmeliyiz” ifadelerini kullandı. Fatih Terim, sakatlığı sebebiyle Portekiz’e giden Fernando ile ilgili de bilgi verdi. Terim “Fernando’yu önümüzdeki hafta bekliyoruz. Telefonla konuşuyoruz. Daha önce gelme ihtimali olabilir. Ben de kendisini arayacağım. Sağlık ekibimizle beraber akıbetini öğrenip sahaya erken de döndürebiliriz” dedi. Tecrübeli çalıştırıcı sakatlığı bulunan Denayer’i de İngiltere’ye ailesinin yanına gönderdikleri belirtirken, kendisinin de hastalığı sebebiyle bir haftadır serumla ayakta durduğunu belirtti.

TERİM’DEN İNCİLER

∂ Oynadığımız sistem 2-5-3

∂ Donk’u Melo gibi kullanmaya çalışıyoruz

∂ Ahmet’in Malaga transfer konusu vardı. Ben de oynamasını istediğim için gitmesine izin vermiştim ama artık bizde kaldı.

∂ Nagatomo ve Linnes çok iyiydiler. Çok profesyoneller.

∂ Hamza Hamzaoğlu Galatasaray’a hizmet etmiş, aile dostum. Onların da puana bizim de puana ihtiyacımız var.

Terim beni iyi tanıyor

Galatasaray’da kaptan Selçuk İnan, değerlendirmelerde bulundu. Bugün 33 yaşına girecek futbolcu, “Hiç istemediğimiz, beklemediğimiz bir Sivasspor yenilgisi vardı. Bu hafta Antalyaspor maçıyla beraber hem tekrar seri galibiyetler yakalamak istiyoruz, hem de taraftarımızla beraber tekrar o şampiyonluk havasına girmek istiyoruz” dedi. Fatih Terim’in kendisini çocukluğundan beri tanıdığını ifade eden tecrübeli oyuncu “Benden ne alacağını biliyor, ben ona neler verebileceklerimi biliyorum. Önemli olan takımın bir parçası olmak. Hep böyle olmaya çalıştım, şimdi de böyle devam edecek” ifadelerini kullandı.



Mutlaka etkileniyorsunuz

Galatasaray’da 7. senesinin biteceğini söyleyen Selçuk “3-4 defa yönetim değişikliğine şahit oldum. Her ne kadar ‘Biz futbolcuyuz, profesyoneliz, etkilenmiyoruz’ desek de mutlaka etkileniyoruz. Kolay değil insanlara alışmak, sözler almak. Bunlar bir süreç. Dolayısıyla sürekli zaman kaybı oluyor değişikliklerde. İnşallah camia için hayırlı olsun” yorumunu yaptı. Ndiaye’nin gidişini değerlendiren Selçuk “Bu tür oyuncuların eksikliğini zaman zaman hissedebilirsiniz. Ama Fatih Hoca’nın takımlarında kim oynadıysa ötekini aratmadı” dedi.

Nagatomo yalnız değil

Galatasaray’ın dün gerçekleştirdiği idman öncesi Japonya İstanbul Başkonsolosu Norio Ehara, Florya Metin Oktay Tesislerine ziyarette bulundu. Japonya İstanbul Başkonsolosu burada Fatih Terim ve Japon futbolcu Yuto Nagatomo ile bir araya geldi. Nagatomo ziyaret sonrası “Öncelikle beni bu yoğun işleri arasında ziyaret ettiği için içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. Ben eskiden Galatasaray’ı çok seviyor ve tutuyordum. Galatasaray için elimden geleni yapıp katkıda bulunmak istiyorum” ifadelerini kullandı.