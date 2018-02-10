Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Fenerbahçe’nin bu sezon golcülerden yana yüzü gülmedi. Robin van Persie ilk yarı boyunca 2 maçta forma giyip evine dönerken, Soldado, Fernandao ve Jannsen’den skora beklenen katkıyı yapamadı. Sarı-lacivertliler 39 golle ligin en skorer üçüncü takımı olurken, yükü orta saha oyuncuları çekti. Soldado’nun 3, Fernandao’nun 1 defa ağları havalandırdığı Fenerbahçe’de, sakatlık kurbanı Janssen’in de 2 gol, 2 asisti bulunuyor. Kariyerinde krallık unvanı bulunan ve Valbuena’yı kulübeye çivileyen Aatıf’ın ise henüz ne golü ne de asisti var. Sarı-lacivertlileri ayakta tutan isimler, Giuliano, Valbuena, Dirar, Alper, Josef ve Mehmet Topal. Bu 6 oyuncu toplamda 23 gol, 15 asistle takımı sırtlamış durumda.



Onlar da olmasa...

Tartışılan adam Valbuena 5 gol, 7 asistle skora en çok katkı sağlayan isim olarak ön plana çıkarken, 8 gol, 1 asistlik performans sergileyen Giuliano ise takımın en skorer ismi. Eleştiri oklarının hedefindeki bir diğer isim olan Dirar da attığı 3 golün yanı sıra 4 asistle takımın en çok gol pası veren ikinci oyuncusu. Son haftalarda ilk 11’de boy göstermeye başlayan Alper 3 gol, 1 asistle, orta sahanın değişmezleri Mehmet Topal ile Josef ise ikişer gol, birer asistle oynuyor. Son 5 lig maçında atılan 8 golün 6’sında bu oyuncuların imzası bulunuyor. Mehmet Topal’ın 2 kere gol sevinci yaşadığı süreçte, Dirar, Josef, Alper ve Valbuena da birer gol atarken, Fernandao golcüleri temsilen 1 defa ağları havalandırabildi. Diğer gol ise Göztepeli Kosanovic’ten geldi.

Siftah peşinde

Bu sezonun ilk yarısında takımın en skoreri Giuliano’ydu. Sambacı ligde 8 gol 1 asistle tabela yapanlar arasında zirvede yer alırken 2018’de henüz skora katkı yapamadı. Brezilyalı kupada ise İstanbulspor’a 1 gol atmıştı. Aykut Kocaman’ın güvendiği isimlerden olan Giulinao’nun Başakşehir maçında şanssızlığını kırıp hem skorerliği ile hem de futboluyla ön plana çıkması bekleniyor. Ve Giuliano’nun şöyle bir özelliği de var; Gol attığı veya asist yaptığı hiçbir maçı Fenerbahçe kaybetmedi. Sambacının gol attığı ve asist yaptığı toplam 8 lig maçında 7 galibiyet ve 1 beraberlik alındı.