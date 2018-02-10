Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cleveland Cavaliers deplasmanda Ersan İlyasova'nın takımı Atlanta Hawks'ı 123-107 mağlup etti.

Cleveland formasıyla daha önce çıktığı 37 maçta oyuna kenardan dahil olan Cedi, NBA kariyerinde ilk kez bir maça ilk 5'te başladı. 38 dakika sahada kalarak da bir başka kariyer rekoruna imza atan milli basketbol, takımın süper yıldızı LeBron James'in ardından sahada en çok kalan isim oldu. 38 dakikada 4/4 iki sayı, 2/5 üç sayı ve 2/7 serbest atış isabetiyle 16 sayı kaydeden Cedi Osman, 6 ribaund, 5 asist ve 3 top çalma istatistikleri de üreterek skor dışında da takımına büyük katkı yaptı.

LEBRON JAMES DAĞITTI

LeBron James 22 sayı 12 ribaund ve 19 asistle galibiyette başrolü oynayan isim olurken, ona 7/13 üç sayı isabitiyle 30 sayı bulan Kyle Korver ve 24 sayıyla Jeff Green eşlik etti.

ERSAN'DAN 12 SAYI

Atlanta cephesinde ise maça ilk başlayan bir başka milli basketbolcumuz Ersan İlyasova ise karşılaşmayı 12 sayı, 5 ribaund ve 1 top çalma ile tamamladı.

Hawks'ta Dennis Schroder'ın 25 sayış, 5 ribaund ve 4 asistlik performansı yenilgiyi engellemeye yetmedi. Skorer