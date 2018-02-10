Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Göztepe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Osmanlıspor ile 3-3 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, önemli bir iki puanın yanında tecrübeli kaleci Beto'yu da kaybetti. Mücadelenin 83. dakikasında maçın hakemi Arda Kardeşler'e yaptığı yoğun itirazdan dolayı sarı kart gören deneyimli file bekçisi, İzmir ekibinin ligin 22. haftasında Ankara'da oynayacağı Gençlerbirliği mücadelesinde cezalı duruma düştü. Zorlu Başkent deplasmanında Portekizli kalecinin yerine kaleyi Günay Güvenç'in koruması bekleniyor. Beto'nun yanı sıra ceza sınırında bulunan Andre Casto da gördüğü sarı karttan dolayı önümüzdeki hafta takımını yalnız bırakacak.