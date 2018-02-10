Göztepe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Osmanlıspor ile 3-3 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, önemli bir iki puanın yanında tecrübeli kaleci Beto'yu da kaybetti. Mücadelenin 83. dakikasında maçın hakemi Arda Kardeşler'e yaptığı yoğun itirazdan dolayı sarı kart gören deneyimli file bekçisi, İzmir ekibinin ligin 22. haftasında Ankara'da oynayacağı Gençlerbirliği mücadelesinde cezalı duruma düştü. Zorlu Başkent deplasmanında Portekizli kalecinin yerine kaleyi Günay Güvenç'in koruması bekleniyor. Beto'nun yanı sıra ceza sınırında bulunan Andre Casto da gördüğü sarı karttan dolayı önümüzdeki hafta takımını yalnız bırakacak.
Beto cezalı duruma düştü
10.02.2018 - 15:32 | Son Güncelleme: 10.02.2018 - 15:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Göztepe'nin başarılı file bekçisi Beto, Osmanlıspor karşılaşmasında gördüğü sarı kartla sarı-kırmızılıların önümüzdeki hafta deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmada ceza duruma düştü.
Etiketler : Göztepe Beto,Osmanlıspor,
542682 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/542682.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
20
13
4
3
40
19
21
43
2
Galatasaray
20
13
2
5
43
25
18
41
3
Fenerbahçe
20
10
8
2
39
24
15
38
4
Beşiktaş
20
10
7
3
35
20
15
37
5
Kayserispor
20
9
7
4
28
22
6
34
6
Trabzonspor
20
8
8
4
36
31
5
32
7
Göztepe
20
9
5
6
32
29
3
32
8
Sivasspor
20
9
3
8
26
30
-4
30
9
Malatyaspor
21
7
6
8
24
28
-4
27
10
Bursaspor
20
7
5
8
31
27
4
26
11
Kasımpaşa
21
7
5
9
32
36
-4
26
12
Alanyaspor
20
6
3
11
33
38
-5
21
13
Gençlerbirliği
20
5
6
9
26
35
-9
21
14
Akhisarspor
20
5
6
9
24
34
-10
21
15
Antalyaspor
20
5
6
9
24
35
-11
21
16
Osmanlıspor
20
5
3
12
26
37
-11
18
17
Konyaspor
20
4
5
11
20
28
-8
17
18
Karabükspor
20
3
3
14
15
36
-21
12
21. Hafta Maçları
9.2.2018
Evkur Yeni Malatyaspor 1 - 1 Kasımpaşa
10.2.2018
Göztepe - Osmanlıspor Futbol Kulübü
10.2.2018
Gençlerbirliği - Trabzonspor
10.2.2018
Beşiktaş - Kardemir D.Ç. Karabükspor
11.2.2018
Alanyaspor - Atiker Konyaspor
11.2.2018
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Bursaspor
11.2.2018
Kayserispor - Demir Grup Sivasspor
11.2.2018
Medipol Başakşehir Fk - Fenerbahçe
12.2.2018
Galatasaray - Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
20
12
5
3
35
17
18
41
2
Ç. Rizespor
20
11
5
4
40
25
15
38
3
Ankaragücü
20
10
6
4
26
16
10
36
4
İstanbulspor
20
9
5
6
23
19
4
32
5
Giresunspor
20
8
7
5
26
19
7
31
6
Gazişehir G.Ant
20
7
8
5
28
15
13
29
7
Balıkesirspor
20
9
5
6
37
30
7
29
8
Altınordu
20
8
5
7
30
27
3
29
9
Boluspor
20
8
3
9
23
20
3
27
10
Elazığspor
20
7
6
7
26
24
2
27
11
Adanaspor
20
7
6
7
22
28
-6
27
12
BB Erzurumspor
20
6
8
6
21
23
-2
26
13
Adana Demirspor
21
6
6
9
27
30
-3
24
14
Samsunspor
20
5
8
7
19
26
-7
23
15
Eskişehirspor
20
6
6
8
36
32
4
21
16
Denizlispor
20
4
5
11
20
32
-12
17
17
Manisaspor
20
7
2
11
24
33
-9
14
18
Gaziantepspor
21
1
4
16
8
55
-47
4