Beşiktaş'a deplasmanda 5-0 mağlup olan Kardemir Karabükspor'da Teknik Direktör Levent Açıkgöz, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Alanyaspor galibiyetinin ardından bu maça moralli geldiklerini söyleyen Açıkgöz, "Gelecek haftalara daha umutlu bakabilmek adına hazırlıklarımızı yapmıştık. Maça başladıktan sonra bir varlık gösteremedik. 2-0 olduktan sonra tamamen teslim olduk. Rakip kaleye gidemedik. İkinci yarı biraz oynamaya başladık. Üçüncü golden sonra ise tamamen teslim olup bir varlık gösteremedik. Ligde kalmak için mücadeleyi bırakmayacağız. Artık rakibimiz olan takımlara karşı daha cesur oynayarak çırpınışımıza devam edeceğiz. İnşallah bunu başarırız" diye konuştu.
Levent Açıkgöz: Hiçbir varlık gösteremedik
10.02.2018 - 21:53 | Son Güncelleme: 10.02.2018 - 21:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz, 5-0 kaybettikleri Beşiktaş maçının ardından konuştu. Açıkgöz, Beşiktaş karşısında varlık gösteremediklerini söyledi.
Etiketler : karabükspor,beşiktaş,süper lig,levent açıkgöz,
542724 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/542724.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
20
13
4
3
40
19
21
43
2
Galatasaray
20
13
2
5
43
25
18
41
3
Beşiktaş
21
11
7
3
40
20
20
40
4
Fenerbahçe
20
10
8
2
39
24
15
38
5
Kayserispor
20
9
7
4
28
22
6
34
6
Trabzonspor
21
8
9
4
36
31
5
33
7
Göztepe
21
9
6
6
35
32
3
33
8
Sivasspor
20
9
3
8
26
30
-4
30
9
Malatyaspor
21
7
6
8
24
28
-4
27
10
Bursaspor
20
7
5
8
31
27
4
26
11
Kasımpaşa
21
7
5
9
32
36
-4
26
12
Gençlerbirliği
21
5
7
9
26
35
-9
22
13
Alanyaspor
20
6
3
11
33
38
-5
21
14
Akhisarspor
20
5
6
9
24
34
-10
21
15
Antalyaspor
20
5
6
9
24
35
-11
21
16
Osmanlıspor
21
5
4
12
29
40
-11
19
17
Konyaspor
20
4
5
11
20
28
-8
17
18
Karabükspor
21
3
3
15
15
41
-26
12
21. Hafta Maçları
9.2.2018
Evkur Yeni Malatyaspor 1 - 1 Kasımpaşa
10.2.2018
Göztepe 3 - 3 Osmanlıspor Futbol Kulübü
10.2.2018
Gençlerbirliği 0 - 0 Trabzonspor
10.2.2018
Beşiktaş 5 - 0 Kardemir D.Ç. Karabükspor
11.2.2018
Alanyaspor - Atiker Konyaspor
11.2.2018
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Bursaspor
11.2.2018
Kayserispor - Demir Grup Sivasspor
11.2.2018
Medipol Başakşehir Fk - Fenerbahçe
12.2.2018
Galatasaray - Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
20
12
5
3
35
17
18
41
2
Ç. Rizespor
21
11
5
5
40
28
12
38
3
Ankaragücü
20
10
6
4
26
16
10
36
4
Altınordu
21
9
5
7
33
27
6
32
5
İstanbulspor
20
9
5
6
23
19
4
32
6
Giresunspor
20
8
7
5
26
19
7
31
7
Boluspor
21
9
3
9
26
20
6
30
8
Elazığspor
21
8
6
7
27
24
3
30
9
Gazişehir G.Ant
20
7
8
5
28
15
13
29
10
Balıkesirspor
20
9
5
6
37
30
7
29
11
Adanaspor
20
7
6
7
22
28
-6
27
12
BB Erzurumspor
20
6
8
6
21
23
-2
26
13
Adana Demirspor
21
6
6
9
27
30
-3
24
14
Samsunspor
20
5
8
7
19
26
-7
23
15
Eskişehirspor
20
6
6
8
36
32
4
21
16
Denizlispor
21
4
5
12
20
33
-13
17
17
Manisaspor
21
7
2
12
24
36
-12
14
18
Gaziantepspor
21
1
4
16
8
55
-47
4