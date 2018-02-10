Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karşılaşmaya iki takım hücum da etkili başlarken, Galatasaray Odeabank Hardy, Pınar Karşıyaka'da da Waters takımının sayı yükünü çekti ve ilk 5 dakika 13-13 ile geçildi. Daha sonra savunmada rakibini durduran sarı-kırmızılılar, son anlarda Ege ve Göksenin'in basketleri periyodu 25-20 önde tamamladı.

İkinci periyodun başında Ege ve Juskevicius'un hücumdaki etkisi ile Galatasaray, skoru 31-22'ye getirdi. Daha sonra üst üste Juskevicius ile sayılar bulan sarı-kırmızılılar farkı 12'ye çıkardı: 36-24. Karşıyaka, Jones, Metin ve Kenndy'in basketleri ile farkı azalttı: 39-30. Galatasaray, son anlarda Juskevicius ve Hendrix basketleri ile devreye 49-38 önde girdi.

Üçüncü periyoda Waters ve Jones sayıları ile başlayan Karşıyaka, 9-0'lık seri ile farkı azalttı: 49-47. Waters ve Jones ikilisinden basketler bulmaya devam kırmızı-yeşilliler, skoru 51-51'e getirdi. Haryd ve Taylor ile karşılık veren Galatasaray 7-0'lık seri yakaladı: 58-51. Son dakikalarda Summers, Göksenin ve Taylor ile hücumda etkili olan sarı-kırmızılılar, periyodu 71-62 üstün tamamladı.

Son periyota Juskevicius ve Summers'ın sayılarıyla başlayan Galatasaray, skoru 78-66'ya getirdi. Karşılaşmanın geri kalan bölümünde Karşıyaka, farkı kapatmaya çalışsa da sarı-kırmızılılar iyi oyunuyla parkeden 98-82'lik skorla galip ayrıldı. Müsabakanın en skoreri Karşıyaka'da 28 sayı ile oynayan Waters olurken, Galatasaray'da da Hardy 21 sayı ile takımına katkıda bulundu.

Bu maçla birlikte Galatasaray ligdeki 7. galibiyetini elde ederken, Pınar Karşıyaka ise 12. mağlubiyetini aldı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Aytuğ Ekti xx, Osman Sinan İşgüder xx, Kaan Büyükçil xx

Galatasaray Odeabank: Hardy xxxx 23, Taylor xx 7, Juskevicius xxx 18, Mehmet Yağmur xx 7, Hendrix xx 9, Ege x 6, Renfroe x 2, Caner x 2, Summers xxx 16, Göksenin Köksal xx 8

Başantrenör: Oktay Mahmuti

Pınar Karşıyaka: Berk xx 2, Metin xx 2, Waters xxxx 28, Banic xxx 16, Wood xx 4, Kennedy xx 12, Jones xxx 17, Erdi x, Alp x, Görkem x 1

Başantrenör: Aleksandar Trifunovic

1. Periyot: 25-20 (Galatasaray Odeabank lehine)

Devre: 49-38 (Galatasaray Odeabank lehine)

3. Periyot: 71-62 (Galatasaray Odeabank lehine)

5 faulle çıkan: Wood (Pınar Karşıyaka)