Goodison Park'ta oynanan ve ilk yarısı 0-0 sona eren mücadelede  Everton'a galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Gylfi Sigurdsson, 51. dakikada  Oumar Niasse ve 75. dakikada Tom Davies kaydetti.
 
Konuk ekibin tek golünü ise 83. dakikada penaltıdan Luka Milivojevic  attı.
 
Everton'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı milli futbolcu  Cenk Tosun, yedek başladığı maçta forma şansı bulamadı.
 
Bu sonuçla Everton puanını 34'e çıkarırken, Crystal Palace 27 puanda  kaldı.
 
Ligde bugün oynanan diğer karşılaşmalarda West Ham United sahasında  Watford'u 2-0, Swansea City de evinde Burnley'yi 1-0 yenerken, Stoke City ile  Brighton & Hove Albion arasındaki mücadele 1-1 sona erdi.