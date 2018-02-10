Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Goodison Park'ta oynanan ve ilk yarısı 0-0 sona eren mücadelede Everton'a galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Gylfi Sigurdsson, 51. dakikada Oumar Niasse ve 75. dakikada Tom Davies kaydetti.



Konuk ekibin tek golünü ise 83. dakikada penaltıdan Luka Milivojevic attı.



Everton'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı milli futbolcu Cenk Tosun, yedek başladığı maçta forma şansı bulamadı.



Bu sonuçla Everton puanını 34'e çıkarırken, Crystal Palace 27 puanda kaldı.



Ligde bugün oynanan diğer karşılaşmalarda West Ham United sahasında Watford'u 2-0, Swansea City de evinde Burnley'yi 1-0 yenerken, Stoke City ile Brighton & Hove Albion arasındaki mücadele 1-1 sona erdi.