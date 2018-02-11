Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Serie A'da 24. hafta mücadelesinde Napoli ile Lazio karşı karşıya geldi. Mücadelenin henüz 3. dakikasında Stefan de Vrij ile öne geçen Lazio, 43. dakikada Callejon'un golüne engel olamadı ve devreye 1-1'lik skorla girildi. Napoli 56. dakikada Wallace'ın kendi kalesine attığı golle öne geçti. Karşılaşmanın 56. dakikasında Piotr Zielinski farkı 2'ye çıkardı. Son szöü 73. dakikada Dries Mertens söyledi ve Napoli, Lazio'yu 4-1 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla birlikte Napoli 63 puanla liderliğini sürdürdü. Lazio 46 puanda kaldı.