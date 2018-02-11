Geçtiğimiz hafta Arsenal’e 5-1 yenilerek taraftarlarını üzen Everton’ın gollerini Sigurdsson, Niasse ve Davies kaydetti. Bir dönem Akhisar forması giyen Niasse, bir gol, bir asistle maça damga vuran isim oldu. Everton’ın hocası Sam Allardyce, üç değişiklik hakkını kullanmasına rağmen Cenk’i sahaya sürmedi. Lider Manchester City ise sahasında Leicester City’yi 5-1 mağlup ederken Agüero 4 golle gecenin adamı oldu.
Everton Cenk’siz galip!
11.02.2018 - 05:58 | Son Güncelleme: 11.02.2018 - 05:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere Premier Liginin 27. haftasında evinde misafir ettiği Crystal Palace’ı 3-1 yenen Everton’da yüzler gülüyor.
Etiketler : everton,
542802 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/542802.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
20
13
4
3
40
19
21
43
2
Galatasaray
20
13
2
5
43
25
18
41
3
Beşiktaş
21
11
7
3
40
20
20
40
4
Fenerbahçe
20
10
8
2
39
24
15
38
5
Kayserispor
20
9
7
4
28
22
6
34
6
Trabzonspor
21
8
9
4
36
31
5
33
7
Göztepe
21
9
6
6
35
32
3
33
8
Sivasspor
20
9
3
8
26
30
-4
30
9
Malatyaspor
21
7
6
8
24
28
-4
27
10
Bursaspor
20
7
5
8
31
27
4
26
11
Kasımpaşa
21
7
5
9
32
36
-4
26
12
Gençlerbirliği
21
5
7
9
26
35
-9
22
13
Alanyaspor
20
6
3
11
33
38
-5
21
14
Akhisarspor
20
5
6
9
24
34
-10
21
15
Antalyaspor
20
5
6
9
24
35
-11
21
16
Osmanlıspor
21
5
4
12
29
40
-11
19
17
Konyaspor
20
4
5
11
20
28
-8
17
18
Karabükspor
21
3
3
15
15
41
-26
12
21. Hafta Maçları
9.2.2018
Evkur Yeni Malatyaspor 1 - 1 Kasımpaşa
10.2.2018
Göztepe 3 - 3 Osmanlıspor Futbol Kulübü
10.2.2018
Gençlerbirliği 0 - 0 Trabzonspor
10.2.2018
Beşiktaş 5 - 0 Kardemir D.Ç. Karabükspor
11.2.2018
Alanyaspor - Atiker Konyaspor
11.2.2018
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Bursaspor
11.2.2018
Kayserispor - Demir Grup Sivasspor
11.2.2018
Medipol Başakşehir Fk - Fenerbahçe
12.2.2018
Galatasaray - Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
20
12
5
3
35
17
18
41
2
Ç. Rizespor
21
11
5
5
40
28
12
38
3
Ankaragücü
20
10
6
4
26
16
10
36
4
Altınordu
21
9
5
7
33
27
6
32
5
İstanbulspor
20
9
5
6
23
19
4
32
6
Giresunspor
20
8
7
5
26
19
7
31
7
Boluspor
21
9
3
9
26
20
6
30
8
Elazığspor
21
8
6
7
27
24
3
30
9
Gazişehir G.Ant
20
7
8
5
28
15
13
29
10
Balıkesirspor
20
9
5
6
37
30
7
29
11
Adanaspor
20
7
6
7
22
28
-6
27
12
BB Erzurumspor
20
6
8
6
21
23
-2
26
13
Adana Demirspor
21
6
6
9
27
30
-3
24
14
Samsunspor
20
5
8
7
19
26
-7
23
15
Eskişehirspor
20
6
6
8
36
32
4
21
16
Denizlispor
21
4
5
12
20
33
-13
17
17
Manisaspor
21
7
2
12
24
36
-12
14
18
Gaziantepspor
21
1
4
16
8
55
-47
4