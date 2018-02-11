Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz hafta Arsenal’e 5-1 yenilerek taraftarlarını üzen Everton’ın gollerini Sigurdsson, Niasse ve Davies kaydetti. Bir dönem Akhisar forması giyen Niasse, bir gol, bir asistle maça damga vuran isim oldu. Everton’ın hocası Sam Allardyce, üç değişiklik hakkını kullanmasına rağmen Cenk’i sahaya sürmedi. Lider Manchester City ise sahasında Leicester City’yi 5-1 mağlup ederken Agüero 4 golle gecenin adamı oldu.