Süper Lig’de “Süper bir akşam” futbolseverleri bekliyor. Lider Başakşehir, 5 puan gerisindeki Fenerbahçe’yi misafir ediyor. 3 puanlık mücadele kendi içinde ve özelinde çok şey ifade ediyor. Başakşehir, iç sahada 31 maçlık yenilmezlik serisi olan bir ekip. Galibiyet halinde Abdullah Avcı’nın dediği gibi yarıştaki önemli rakiplerden birisi ekarte edilecek ve psikolojik üstünlük ele alınacak. Başakşehir’de cezalı Emre Belözoğlu yok. Sakatlığı bulunan Mossoro’nun durumu ise belirsiz. Fenerbahçe açısından ise durum biraz daha farklı ve tek ihtimalli bir maç. Sarı-lacivertlilerin mutlak kazanması ve 5 puanlık farkı 2’ye indirmesi şart. Ki Kanarya’nın 13 maçlık bir yenilmezlik serisi olduğunu vurgulayalım. Aykut Kocaman’ın takımı son yenilgisini 29 Eylül’de Akhisarspor karşısında almış sonrasındaki maçlarda 7 galibiyet, 6 beraberlik elde etmişti. Sarı-lacivertlilerde de sakatlıkları süren Martin Skrtel, Vincent Janssen ve İsmail Köybaşı takımdaki yerlerini alamayacak. İki takımın rekabetinde de son dönemde Başakşehir’in üstünlüğü söz konusu. Sarı-lacivertliler, son deplasman galibiyetini 27 Kasım 2010’da 1-0’lık skorla almıştı. Sonrasındaki 5 dış saha maçında Kanarya 4 yenilgi ve 1 beraberlikle ayrıldı. Ve Fenerbahçe Medipol Başakşehir’in yeni stadında oynadığı 4 resmi maçı da kazanamadı (2 yenilgi, 2 beraberlik). Kadıköy’deki ilk maçı Abdullah Avcı’nın takımının 3-2 kazandığını hatırlatalım.
Şehirde final var
11.02.2018 - 07:23 | Son Güncelleme: 11.02.2018 - 07:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kazanan çok şey alacak, kaybeden ciddi şekilde yaralanacak. Avcı fark, Kocaman ise 5 puanlık farkı kapatma, yarışa ortak olma düşüncesinde
Etiketler : süper lig,
542807 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/542807.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
20
13
4
3
40
19
21
43
2
Galatasaray
20
13
2
5
43
25
18
41
3
Beşiktaş
21
11
7
3
40
20
20
40
4
Fenerbahçe
20
10
8
2
39
24
15
38
5
Kayserispor
20
9
7
4
28
22
6
34
6
Trabzonspor
21
8
9
4
36
31
5
33
7
Göztepe
21
9
6
6
35
32
3
33
8
Sivasspor
20
9
3
8
26
30
-4
30
9
Malatyaspor
21
7
6
8
24
28
-4
27
10
Bursaspor
20
7
5
8
31
27
4
26
11
Kasımpaşa
21
7
5
9
32
36
-4
26
12
Gençlerbirliği
21
5
7
9
26
35
-9
22
13
Alanyaspor
20
6
3
11
33
38
-5
21
14
Akhisarspor
20
5
6
9
24
34
-10
21
15
Antalyaspor
20
5
6
9
24
35
-11
21
16
Osmanlıspor
21
5
4
12
29
40
-11
19
17
Konyaspor
20
4
5
11
20
28
-8
17
18
Karabükspor
21
3
3
15
15
41
-26
12
21. Hafta Maçları
9.2.2018
Evkur Yeni Malatyaspor 1 - 1 Kasımpaşa
10.2.2018
Göztepe 3 - 3 Osmanlıspor Futbol Kulübü
10.2.2018
Gençlerbirliği 0 - 0 Trabzonspor
10.2.2018
Beşiktaş 5 - 0 Kardemir D.Ç. Karabükspor
11.2.2018
Alanyaspor - Atiker Konyaspor
11.2.2018
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Bursaspor
11.2.2018
Kayserispor - Demir Grup Sivasspor
11.2.2018
Medipol Başakşehir Fk - Fenerbahçe
12.2.2018
Galatasaray - Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
20
12
5
3
35
17
18
41
2
Ç. Rizespor
21
11
5
5
40
28
12
38
3
Ankaragücü
20
10
6
4
26
16
10
36
4
Altınordu
21
9
5
7
33
27
6
32
5
İstanbulspor
20
9
5
6
23
19
4
32
6
Giresunspor
20
8
7
5
26
19
7
31
7
Boluspor
21
9
3
9
26
20
6
30
8
Elazığspor
21
8
6
7
27
24
3
30
9
Gazişehir G.Ant
20
7
8
5
28
15
13
29
10
Balıkesirspor
20
9
5
6
37
30
7
29
11
Adanaspor
20
7
6
7
22
28
-6
27
12
BB Erzurumspor
20
6
8
6
21
23
-2
26
13
Adana Demirspor
21
6
6
9
27
30
-3
24
14
Samsunspor
20
5
8
7
19
26
-7
23
15
Eskişehirspor
20
6
6
8
36
32
4
21
16
Denizlispor
21
4
5
12
20
33
-13
17
17
Manisaspor
21
7
2
12
24
36
-12
14
18
Gaziantepspor
21
1
4
16
8
55
-47
4