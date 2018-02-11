Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de “Süper bir akşam” futbolseverleri bekliyor. Lider Başakşehir, 5 puan gerisindeki Fenerbahçe’yi misafir ediyor. 3 puanlık mücadele kendi içinde ve özelinde çok şey ifade ediyor. Başakşehir, iç sahada 31 maçlık yenilmezlik serisi olan bir ekip. Galibiyet halinde Abdullah Avcı’nın dediği gibi yarıştaki önemli rakiplerden birisi ekarte edilecek ve psikolojik üstünlük ele alınacak. Başakşehir’de cezalı Emre Belözoğlu yok. Sakatlığı bulunan Mossoro’nun durumu ise belirsiz. Fenerbahçe açısından ise durum biraz daha farklı ve tek ihtimalli bir maç. Sarı-lacivertlilerin mutlak kazanması ve 5 puanlık farkı 2’ye indirmesi şart. Ki Kanarya’nın 13 maçlık bir yenilmezlik serisi olduğunu vurgulayalım. Aykut Kocaman’ın takımı son yenilgisini 29 Eylül’de Akhisarspor karşısında almış sonrasındaki maçlarda 7 galibiyet, 6 beraberlik elde etmişti. Sarı-lacivertlilerde de sakatlıkları süren Martin Skrtel, Vincent Janssen ve İsmail Köybaşı takımdaki yerlerini alamayacak. İki takımın rekabetinde de son dönemde Başakşehir’in üstünlüğü söz konusu. Sarı-lacivertliler, son deplasman galibiyetini 27 Kasım 2010’da 1-0’lık skorla almıştı. Sonrasındaki 5 dış saha maçında Kanarya 4 yenilgi ve 1 beraberlikle ayrıldı. Ve Fenerbahçe Medipol Başakşehir’in yeni stadında oynadığı 4 resmi maçı da kazanamadı (2 yenilgi, 2 beraberlik). Kadıköy’deki ilk maçı Abdullah Avcı’nın takımının 3-2 kazandığını hatırlatalım.