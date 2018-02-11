Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teleset Mobilya Akhisarspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Bursaspor'u ağırladı.

8. dakikada Olcan Adın'ın kullandığı serbest atışta Bursaspor ceza alanı içinde topla buluşan Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

24. dakikada Teleset Mobilya Akhisarspor öne geçti. Sol çaprazda Olcan Adın'ın kullandığı serbest atışta ön direkte topla buluşan Mustafa Yumlu, topuğuyla şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0

29. dakikada Kembo'nun pasında topla buluşan Bostock'un sol çaprazdan sert şutunda, savunmaya çarpan top kaleci Lukac'ta kaldı.

45. dakikada Caner Osmanpaşa'nın hatalı geri pasında topu alan Yusuf Erdoğan kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun şutunda kaleci Lukac meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Teleset Mobilya Akhisarspor, 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

65. dakikada Olcan Adın kullandığı serbest atışta ceza alanında topla buluşan Sissoko'nun kafa vuruşunda kaleci Harun Tekin meşin yuvarlağı kontrol etti.

70. dakikada Olcan Adın'ın sağdan kullandığı kornerde, ceza alanı içinde Sissoko bir kez daha topla buluştu. Bu oyuncunun müsait durumdaki kafa vuruşunda kaleci Harun Tekin meşin yuvarlağın sahibi oldu.

79.dakikada Stancu'nun ara pasında ceza sahası topla buluşan Delarge, kaleci Lukac ile karşı karşıya kaldı. Delarge'nin şutunda Lukac yatarak, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

Karşılaşmayı Teleset Mobilya Akhisarspor, 1-0 kazandı.

Bursaspor'un galibiyet hasreti uzuyor

Teleset Mobilya Akhisarspor'a 1-0 mağlup olan Bursaspor ise ligde üst üste 7. maçında galip gelemedi.

Süper Lig'de son galibiyetini 14. haftada Atiker Konyaspor'u dış sahada 3-0 yenerek alan yeşil-beyazlı ekip, son 7 karşılaşmada rakipleriyle 2 kez berabere kaldı. Bu süreçte 5 maçtan mağlubiyetle ayrılan Bursaspor, son 7 maçta sadece 2 puan alabildi.