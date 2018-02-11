Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karşılaşma öncesinde Afrin'de yapılan Zeytin Dalı Operasyonu'nda şehit düşen askerler ve dün vefat eden Türkiye Basketbol Federasyonu hakemlerinden Nezihi Soydan için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Mücadelenin ilk dakikalarda Motum ve Dunston ile etkili olan Anadolu Efes, 5-2 öne geçti. Eskişehir, Kravtsov ile boyalı aladan, Yunus ile de üç sayı çizgisi gerisinden bulduğu sayıları skoru 12-12'ye getirdi. Son anlarda Dunston, Simon ve Motum 3'lüsünden sayılar üreten lacivert-beyazlılar, periyodu 26-22 önde tamamladı.

İkinci periyoda Berkay'ın pota altından bulduğu sayı ile başlayan Eskişehir, Baron'un üçlüğü ile farkı 1'e indirdi: 28-27. Daha sonra Anadolu Efes, McCollum ve Dragic'in basketleri farkı 6'ya çıkardı: 37-31. Savunmada rakibini durduran lacivert-beyazlılar, Brown ve Motum'dan bulduğu sayılarla devreye 48-37 önde girdi.

Üçüncü periyota Motum ve McCollum'un üç sayı gerisinden üst üste bulduğu basketlerle başlayan Anadolu Efes, farkı 19'a çıkardı: 57-38. Daha sonra hücumda toparlanan Eskişehir; Baron, Yunus ve Buğrahan'ın üçlükleri ile farkı tek hanelere indirdi: 61-52. Çekişmeli geçen periyodu son anlarında lacivert-beyazlılar Dragin'in pota altından bulduğu basketle 72-65 üstün bitirdi.

Son periyoda savunma iyi başlayan Eskişehir Basket, hücumda Yunus, Duncan ve Kravtsov'ın sayılarıyla skoru 74-70'e getirdi. Periyodun geri kalanında Eskişehir farkı azaltmaya çalışsa da lacivert-beyazlılar, daha sakin oynayarak parkeden 89-77'lik skorla galip ayrıldı.

Karşılaşmanın en skoreri Efes'den 25 sayı ile oynayan Motum olurken, Eskişehir adına ise Kravtsov 23 sayı ile oynayarak takımına katkı verdi. Bu sonuçla Efes 12. galibiyet elde ederken, Eskişehir ise 8. mağlubiyetini aldı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Emin Moğulkoç xx, İsmail Aydın xx, Ahmet Tatlıcı xx

Anadolu Efes: McCollum xxx 21, Doğuş x 2, Brown xx 4, Birkan Batuk x, Motum xxx 25, Dragic xxx 13, Dunston xxx 14, Simon xx 10

Başantrenör: Ergin Ataman

Eskişehir Basket: Berkay x 2, Yunus xx 11, Baron xxx 18, Duncan x 3, Buğrahan Tuncer xxx 12, Caner Erdeniz x 2, Rowland xx 6, Doğukan x, Kravtsov xxx 23, Doğan Şenli x

Başantrenör: Josep Maria Berrocal

1. periyot: 26-22 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 48-37 (Anadolu Efes lehine)

3. periyot: 72-65 (Anadolu Efes lehine)