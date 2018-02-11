Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Kulübünün haziran ayında yapılacak olağan seçimli genel kurul toplantısında başkan adayı olacağını açıklayan kulübün eski asbaşkanlarından Ali Koç, Fenerbahçelilerin değişim istediğini, ümidi de kendisinde gördüğünü söyledi.

Koç, Büyük Kulüp Genç Girişimciler ve İş Hayatı Komitesinin düzenlediği "Ali Koç ve Fenerbahçe" başlıklı söyleşiye katıldı.

Sarı-lacivertli kulübün 20 yıldır başkanlığını yapan Aziz Yıldırım ile rekabet edecek bir aday çıktığı için camiada heyecan olduğuna değinen Ali Koç, "Fenerbahçeli değişim istiyor, ümidi de bende görüyor. İlk defa mevcut başkanımızla rekabet edecek bir aday olduğu için bir heyecan var. Ben ve arkadaşlarım değişik bir yola çıktık. Allah utandırmasın. Seçilsek de seçilmesek de Fenerbahçe'nin menfaatlerine uygun olsun. Bir heyecan var. İnşallah insanların heyecanı kursağında kalmasın." diye konuştu.

"Fenerbahçe'ye hatırı sayılır bir sermaye girdisi yapacağız"

Ali Koç, seçilmeleri durumunda Fenerbahçe'ye hatırı sayılır bir sermaye girdisi sağlayacaklarını aktardı.

Sarı-lacivertli kulübün mali yapısının sürdürülebilir olmadığını kaydeden Koç, şu ifadeleri kullandı:

"Olmazsa olmazımız bu camianın yeniden toparlanması. Şu anda mali yapımız sürdürülebilir konumda değil. Kulüp borçlarının ödenmesi için büyük bir sermaye gerekiyor. Bunu da biz yapacağız. Seçilirsem Fenerbahçe'ye hatırı sayılır bir sermaye girdisi yapacağız. Tek tesellimiz rakiplerimizin de aynı durumda olması. Büyük kulüpler doğru yönetilirse kendi kendini çevirecek konumda. Esas sıkıntı futboldan kaynaklanıyor. Yanlış transfer politikaları kesinlikle devam ettirilemez."