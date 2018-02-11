Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih'te forma giyen Robert Lewandowski, üst üste 7. kez "Yılın Polonyalı Futbolcusu" ödülünü aldı.

Bayern Münih Kulübünden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki forvetin, ülkesinin ünlü futbol dergisi "Pilka Nozna" tarafından art arda 7. kez "Yılın Polonyalı Futbolcusu" ödülüne layık görüldüğü bildirildi.

Polonya Milli Takımı'nın kaptanı Lewandowski, "Yedinci kez yılın futbolcusu seçilmek benim için büyük onur." ifadesini kullandı.

Lewandowski, Polonya Milli Takımı ile 91 maça çıkıp 51 gol kaydetti.