Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 18. haftanın sonucu merakla beklenen maçında Tofaş, Beşiktaş Sompo Japan’ı deplasmanda 60-59’luk skorla mağlup etti. İki takımın da oldukça sert ve etkili savunma yaptığı maçta ilk çeyrek 11-10’luk Bursa ekibinin üstünlüğüyle sona ererken, ikinci çeyrekte hücumda etkili olan Beşiktaş devreyi 37-33 önde tamamladı. Son bölüme girilirken 48-46 ile iki sayılık avantaj yakalayan Orhun Ene’nin takımı bu avantajını maç sonuna da taşımayı başardı ve 15. galibiyetini elde etti.



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Rakibinin dört maçlık galibiyet serisini sonlandıran Tofaş’ta Pierria Henry ve Tony Crocker 14’er sayıyla galibiyette önemli rol oynarken Başantrenör Orhun Ene kısıtlı bir kadroya oynamalarına rağmen kazanmalarına dikkat çekerek, “Bu durum da takımımızın kalitesini gösteriyor” dedi. Günün diğer maçlarında F.Bahçe Doğuş deplasmanda Gaziantep Basketbol 95-90, Sakarya BŞB Basketbol evinde Yeşilgiresun’u 77-66, Anadolu Efes de ağırladığı Eskişehir Basket’i 89-77 mağlup etti.