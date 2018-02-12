Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 23. Kış Olimpiyat Oyunları’nın düzenlendiği Güney Kore’de Türkiye’yi Artistik Patinaj’da temsil edecek olan Alper Uçar ve Alisa Agafonova’yla bir araya geldi. Sporcularla yakından ilgilenerek moral veren Bakan Osman Aşkın Bak, millîlerin heyecanını paylaşırken, “Size yürekten inanıyor, başarılar diliyorum” dedi. Türkiye’yi uluslararası arenada temsil edecek olmanın heyecanını yaşadıklarını belirten ikili, “Her sporcunun hayali olan Olimpiyat Oyunlarına Sochi 2014’ün ardından ikinci kez katılıyor olmaktan dolayı son derece mutlu ve heyecanlıyız. Ülkemize başarılı sonuçlarla dönmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız” ifadelerini kullandı.



Yanından ayırmıyor

Millî sporcu Alper Uçar, Bakan Osman Aşkın Bak’a Kore gazisi olan dedesinin madalyasını yanında getirdiğini söyleyince büyük ilgi çekti. Madalyayı çıkarıp Bak’a gösteren Alper Uçar, “Bir madalya da biz kazanmak istiyoruz. Henüz yolun başındayız ama en büyük hayalim olimpiyat madalyası kazanmak” dedi. Madalyasına Korelilerin de büyük ilgi gösterdiğini söyleyen Alper, “Türklere karşı büyük bir sevgi var. Burada ülkemi temsil ediyor olmanın anlamı benim için çok kıymetli” ifadelerini kullandı. Dünyaca ünlü ‘Business Insider, Kış Olimpiyatları’nda dikkat edilmesi gereken sporcular arasında Alper Uçar, Alisa Agafonova ikilisini de gösterdi. Çiftin göstereceği performans merakla bekleniyor.