Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Lider Başakşehir’in Fenerbahçe’yi konuk ettiği maçta iki takımın da önemli eksikleri vardı. Emre’nin cezalı, Mossoro’nun sakat olduğu ev sahibinde savunmanın sigortası Epureanu da grip nedeniyle bu dev maçta yoktu. Sezon başından beri sakatlık kâbusu yaşayan sarı-lacivertliler ise Janssen, Skrtel, İsmail ve Mehmet Ekici’den mahrumdu. Hocalar rotasyona mecbur kalırken, gözler ilk 11’deki ilk sınavına çıkan Arda Turan ile omzundaki sakatlığa rağmen bu maçı kaçırmak istemeyen Giuliano’nun üzerindeydi. Lider Başakşehir’in kredi lüksü karşısında, Fenerbahçe’nin beraberliğe dahi tahammülü bulunmuyordu. Maça önde yüksek şarjlı pres yaparak başlayan sarı-lacivertliler karşısında, Başakşehir ezberini korumaya çalıştı. Ama zor oyunu bozdu. Aykut Kocaman’ın hırslı ve arzulu yıldızları, Abdullah Avcı’nın askerlerinin gardını düşürdü.



F.Bahçe’nin samba keyfi

Henüz 2. dakikada Fernando ile gole yaklaşan Fenerbahçe, 19’da Giuliano ile direkten döndü. 31’de Giuliano bir kez daha kaleyi yoklarken, çerçeveyi tutturan Fernandao oldu. 32’de Giuliano’nun pasında Başakşehir savunmasının ıska geçmesini affetmeyen sambacı, ceza alanı sol çaprazından uzak direğe şutladı: 1-0. İlk yarıyı geride kapatan Avcı, 54’de Chedjou-Napoleoni değişikliğiyle hücuma hareket kazandırmayı denedi. Ancak 56’da Isla’nın sağdan ortasında kafayı vuran Fernandao, Abdullah Hoca’yı bu hamleye pişman etti: 2-0. 61’de ise İrfan Can’ın vuruşunda Neto’ya çarpan topta Başakşehir’in penaltı beklentisi hakemin ofsayt kararına takıldı. 64’te Giuliano’nun gol girişimini parmak ucuyla önleyen Volkan, 82’de ise Dirar’a ayaklarıyla set çekti. 90+1’de Alper’in penaltısı güme gitse de Fenerbahçe sezonun en kritik maçını güle oynaya kazanarak liderle arasındaki farkı 2’ye düşürdü.