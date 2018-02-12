Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

F.Bahçe’de omzundaki sakatlığı yeni geçen Giuliano, “Bu maçı kaçıramam” diyerek Başakşehir önünde forma giydi. O kadar oynamak istiyordu ki maç sonrası hırsını, “Hafta içi biraz kavgalı geçti, teknik heyetle tartışmalar oldu. Ben sahada olmak istiyordum. Bir risk vardı ve bu riski aldığımıza değdi” sözleriyle izah etti. Sambacı zaferi tarif ederken futbolcular içinde en anlamlı sözleri kullanan isimdi: “Her oyuncunun fedakarlık yapmak istediği anlar vardır. Ben de bu maçta kullandım. Fedakarlığı tüm takım olarak yaptık, herkes birbiri için koştu. Eğer biz bu ruhu gösterirsek çok zor maç kaybederiz. Sezon sonuna kadar kesinlikle bu yarışın içinde olacağız...”



Hedef şampiyonluk

Volkan Demirel ise maçın ardından, “Puan kaybetsek çok uzaklaşacaktık. Bunun bilincinde sahaya çıktık. İstenen Fenerbahçe’yi sahaya yansıttık. İlk yarı 4, ikinci yarı 2-3 pozisyonumuz vardı. 5-6-7, tarihi bir fark olabilirdi” derken, “Bu galibiyetle en büyük favorilerinden bir tanesi olduk. Deplasman maçlarını daha rahat ve sakin oynuyoruz. Taraftarımız bize iç sahada desteklesin. Ben dahil baskı altında çıkıyoruz maçlara. Tek hedefimiz şampiyonluk. Bu sene rica ediyorum iç sahada bizlere biraz daha destek versinler. O ıslıklamalara, yuhalamalara ara verilsin. Önemli olan armadır” çağrısı yaptı.

>Sarı-lacivert motivasyon

Maçın ardından ilginç bir detay ortaya çıktı. F.Bahçe görevlileri Fatih Terim Stadyumu’ndaki deplasman soyunma odasını maçtan önce sarı-lacivert renklerle doldurdu. Normalde turuncu renklerle kaplı odanın oyuncuların motivasyon ve konsantrasyonunu negatif etkilediğini düşünen Fenerbahçe teknik heyeti amblemler ve eski maçlardan karelerin yer aldığı duvar kağıtlarını duvarlara astı ve adeta Şükrü Saraçoğlu Stadyumu atmosferini oluşturdu. Kocaman konuyla ilgili gelen soru üzerine, “Takım kazandığı zaman pek çok şey etkilemiş oluyor. Bunlar ufak tefek detaylar” karşılığında bulundu.

Geç yerine Volkan!

Fernandao’nun ilk golü sonrası takım sevinçte toplandı. Kendi yarı alanını bırakan sarı-lacivertliler bir anda tehlikeli bir durum ortaya çıkardı. Volkan’ın sahadan çıkıp taraftarın yanına gitmesine kızan Aykut Kocaman rakibe santra şansı veren öğrencisini uyardı.



En çok koştuğumuz maç

F.Bahçe’nin sol beki Hasan Ali maçı değerlendirirken, “Aldığımız 3 puanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. İlerleyen haftalarda bize güç verecek. Rakip takımı hataya zorladık ve hataları yaptılar. En fazla koştuğumuz maç olmuştur” sözlerini kullandı.



Gençlik operasyonu

Sezon başında Elif Elmas’ı Avrupa devlerinin elinden kapan Fener, alt yapıya 20 yaşındaki Hırvat golcü Boris Rapaiç’ten sonra, 18’lik İsveçli stoper Andreas Kilit’i ve sezon sonuna kadar denemek üzere Duisburg’dan 19 yaşındaki orta saha Oğuzhan Can’ı aldı.