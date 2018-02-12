Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir'i yendiği maçın ardından sarı-lacivertli takımın kalecisi Volkan Demirel'in karşılaşmanın yan hakemine küfür ettiği iddiası ve sonrasında bu olayın, yayıncı kuruluşun kameralarına takılmasıyla birlikte 'ceza' tartışmaları gündeme geldi.

Beşiktaşlı Caner Erkin'in Mete Kalkavan'a yönelik küfürlü tepkilerinin ardından siyah-beyazlı ismin 6 maç ceza alması örnek gösterilerek, Volkan Demirel'e ceza verilip verilmeyeceği tartışıldı. TFF daha önce Disiplin Talimatı'nda 'Deliller' maddesine ek yaparak dudak okuma ve görüntülerle ceza verileceği kararı aldı.

YENİ KURAL EKLENDİ

"Sözlü olarak gerçekleştirilen disiplin ihlallerinde, resmi yayıncı kuruluş görüntüleri, izleyen kişiler tarafından ihlal olarak algılanacak tarzda söz için de delil olarak kabul edilebilir" maddesine rağmen daha sonra TFF bu kararında açılım yaparak, yaşanan bir olayın hakaret sayılabilmesi için bir muhatabın olması gerektiği kriterini ictihat olarak aldılar.

VOLKAN DEMİREL DE SEVK EDİLMEYECEK

Caner Erkin'in cezası ve sonrasında TFF'nin açılımının ardından, maçlardaki yayıncı kuruluş görüntüleriyle Cenk Tosun, Mathiue Valbuena, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu'nun küfürden ceza alma ihtimalleri kamuoyunda tartışma konusu olurken, Türkiye Futbol Federasyonu bu isimler hakkında son kuralları nedeniyle herhangi bir yaptırım uygulamadı.

Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçıyla ilgili TFF'nin Volkan Demirel olayında da herhangi sevk kararı alması beklenmiyor.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)