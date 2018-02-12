Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’nin genç futbolcularından Ozan Tufan, 4 Aralık 2017 tarihinde Süper Lig’in 11. haftasında Osmanlıspor ile oynanan ve 1-1 biten müsabakanın ardından Teknik Direktör Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Devre arası kampı için Antalya’ya giden takımın kadrosunda bulunmayan Tufan’dan kendisine takım bulması istenmişti. Lig arasında yaptığı transfer görüşmelerinden olumlu sonuç alamayan 22 yaşındaki futbolcu, son olarak Crystal Palace ile anlaşma sağlamış ancak Palace oyuncusu Bakary Sako’nun sakatlanmasının ardından sol kanat mevkisine transfer gerektiğinden dolayı bu transfer gerçekleşmemişti. Ozan Tufan, devre arasında herhangi bir takıma transferinin gerçekleşmemesinden dolayı Fenerbahçe’de kaldı.

KADROYA DÖNÜYOR

Fenerbahçe ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ozan Tufan’ın önümüzdeki haftalarda Teknik Direktör Aykut Kocaman tarafından affedileceği ve takımla birlikte çalışmalara başlayacağı iddia edildi. Genç futbolcunun kadro dışı kaldığı dönemlerde bireysel antrenörüyle çalışmalara devam ettiği ve özel hayatındaki yaşantısına dikkat ettiği öğrenildi.