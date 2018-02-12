Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NBA’de Doğu Konferansı ekiplerinden Boston Celtics, Paul Pierce’ı onurlandırdı. TD Garden’da oynanan Cleveland Cavaliers karşılaşması öncesinde Pierce’ın forması emekli edildi. Yapılan törenle Paul Pierce’ın 34 numaralı forması TD Garden’a asıldı.

Pierce, 1999-2013 yılları arasında Boston Celtics forması giymiş, 24 bin 21 sayı, 6 bin 651 ribaund ve 4 bin 305 asist ile mücadele etmişti. Efsane basketbolcu, Boston ile 2008 yılında NBA şampiyonluğu da yaşamıştı.

Başarılı basketbolcu, 1998 NBA Draftı’nda Boston Celtics tarafından 10. sıradan seçilmişti. Brooklyn Nets ve Washington Wizards’da oynayan yıldız basketbolcu, 2017 yılında Los Angeles Clippers formasıyla parkelere veda etti.