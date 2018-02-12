Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şampiyonluğun güçlü adaylarından biri olan Medipol Başakşehir’de son iki haftadır yaşanan puan kayıpları canları sıktı. Son olarak dün akşam oynanan karşılaşmada evinde Fenerbahçe’ye 2-0 mağlup olan turuncu-lacivertliler, önemli bir 3 puandan oldu. Abdullah Avcı’nın takımı, geçen hafta da deplasmanda Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalarak sahadan 1 puanla ayrılmıştı. Ligin ikinci yarısında oynanan 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alan İstanbul ekibi, bu süreçte 5 puandan oldu. Evindeki 31 maçlık yenilmezlik serisini de sarı-lacivertliler karşısında kaybeden Başakşehir, bu sezon ikinci defa iki hafta üst üste puan kaybı yaşadı. Başakşehir, daha önce de ligin 5. haftasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kalmış, bir sonraki hafta ise Gençlerbirliği’ne 1-0 kaybetmişti.

TRABZON MAÇI ÖNCESİ MORALLER DÜŞTÜ

Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile zorlu bir mücadeleye çıkacak olan Medipol Başakşehir’de hesapta olmayan puan kayıpları moralleri bozdu. Teknik Direktör Abdullah Avcı, takımı bordo-mavililer karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkaracak. Şampiyonluk şansını sürdürmek için bu maçı kazanmak zorunda olan turuncu-lacivertliler, aksi takdirde gelecek haftalarda sıkıntılı günlerle karşı karşıya kalacak ve bu sezon ilk defa 3 kez üst üste puan kaybetmiş olacak.

EKSİKLER DÖNÜYOR

Fenerbahçe karşısına önemli eksiklerle çıkan Başakşehir, Trabzon müsabakasında ise ideal kadrosuna dönecek. Kırmızı kart cezalısı Emre Belözoğlu ile grip olduğu için sarı-lacivertli ekip karşısında sahadaki yerini alamayan Epureanu’nun bordo-mavililerle oynanacak mücadeleye ilk 11’de başlaması bekleniyor. Tedavisi devam eden Mossoro’nun durumu ise ilerleyen günlerde belli olacak.