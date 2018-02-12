Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), Avrupa'nın 5 büyük ligi olarak değerlendirilen İspanya (La Liga), İngiltere (Premier Lig), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa'nın (Ligue 1) en üst futbol liglerindeki 98 takımı kapsayan bir rapor hazırladı.

Buna göre, Premier Lig'in 27. haftasının ardından en yakın rakibine 16 puan fark atan Manchester City, kadrosundaki oyuncuların bonservisleri için harcadığı 878 milyon avroyla futbol tarihinin en pahalı takımı unvanını aldı.

Real Madrid 6. sırada yer aldı

Teknik direktör Pep Guardiola'nın göreve başladığı 2016 yazından bu yana 500 milyon avronun üstünde bonservis ödeyen Manchester City, Paris Saint-Germain (805 milyon avro), Manchester United (747) ve Barcelona'yı (725) geride bıraktı.

Son 4 yılda 3 kez UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götüren Real Madrid, 497 milyon avroyla 6. sırada yer aldı.

Everton, paranın karşılığını alamadı

Milli futbolcu Cenk Tosun'u da transfer eden Everton'ın, 365 milyon avroyla Bayern Münih (363), Tottenham (358), Atletico Madrid (298) gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden fazla para harcaması dikkati çekti.

Bu hafta itibariyle ligde 9. sırada yer alan, önceki üç sezonda ise 7'ncilikten yukarısını göremeyen Everton, başarının yalnızca paraya endeksli olmadığını gösterdi.

En fazla bonservis ödeyen 10 futbol takımı

Avrupa'nın 5 büyük liginde, kadrosundaki oyuncular için en fazla bonservis ödeyen 10 futbol takımı şöyle:

1. Manchester City (İngiltere): 878 milyon avro

2. Paris Saint-Germain (Fransa): 805

3. Manchester United (İngiltere): 747

4. Barcelona (İspanya): 725

5. Chelsea (İngiltere): 592

6. Real Madrid (İspanya): 497

7. Liverpool (İngiltere): 461

8. Juventus (İtalya): 448

9. Arsenal (İngiltere): 403

10. Everton (İngiltere): 365