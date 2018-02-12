Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçın ardından şehirde bir kahvehaneyi basan Bursaspor taraftarları ile vatandaşlar arasında kavga çıktı. Kahvehanedekiler sandalyelerle Bursa taraftarlarına karşılık verdi. Sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada Bursaspor taraftarları olay yerinden hızlıca kaçarak uzaklaştı. Olayın görüntüleri iş yerinin güvenlik kamerasında saniye saniye görüntülendi.

KAVGADA 2 KİŞİ YARALANDI

Akhisarspor ile Bursaspor taraftarı arasında çıkan olayda iki kişi yaralandı Spor Toto Süper Ligi 21'inci haftasında Akhisarspor ile Bursaspor maçı ardından iki taraftar arasında tartışma yaşandı.

Karşılaşma sonrası Bursasporlu taraftarları taşıyan otobüs, Şehit Süreyya Atlıhan Caddesi'ne geldiği sırada, Akhisarsporlu taraftarlarla sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından Bursasporlular otobüsten indi ve kavga çıktı.

Çıkan kavgada 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, çevredeki işyerlerinin camları kırıldı. Polislerin kavgayı durdurmasının ardından, Bursaspor taraftarı polis eşliğinde Akhisar merkezinden çıkartıldı.