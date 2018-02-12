Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın bu sezon Spor Toto Süper Lig'de evinde oynadığı müsabakalarda takımının yanında olan sarı-kırmızılı taraftarlar, Antalyaspor maçında da yalnız bırakmadı. Sarı-kırmızılıların 3-0 kazandığı karşılaşmayı statta toplam 33 bin 962 seyirci takip etti. Müsabaka öncesinde ve maç içinde desteği sürdüren sarı-kırmızılı taraftarlar, tezahüratlarla takımına destek oldu.