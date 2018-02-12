Galatasaray'ın bu sezon Spor Toto Süper Lig'de evinde oynadığı müsabakalarda takımının yanında olan sarı-kırmızılı taraftarlar, Antalyaspor maçında da yalnız bırakmadı. Sarı-kırmızılıların 3-0 kazandığı karşılaşmayı statta toplam 33 bin 962 seyirci takip etti. Müsabaka öncesinde ve maç içinde desteği sürdüren sarı-kırmızılı taraftarlar, tezahüratlarla takımına destek oldu.
Türk Telekom Stadyumu’ndaki seyirci sayısı 33 bin 962
12.02.2018 - 22:08 | Son Güncelleme: 12.02.2018 - 22:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Telekom Stadyumu'ndaki Galatasaray-Antalyaspor karşılaşmasını 33 bin 962 seyirci izledi.
Etiketler : türk telekom stadı,galatasaray,antalyaspor,süper lig,
543199 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/543199.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
21
14
2
5
46
25
21
44
2
Başakşehir
21
13
4
4
40
21
19
43
3
Fenerbahçe
21
11
8
2
41
24
17
41
4
Beşiktaş
21
11
7
3
40
20
20
40
5
Kayserispor
21
9
8
4
29
23
6
35
6
Trabzonspor
21
8
9
4
36
31
5
33
7
Göztepe
21
9
6
6
35
32
3
33
8
Sivasspor
21
9
4
8
27
31
-4
31
9
Malatyaspor
21
7
6
8
24
28
-4
27
10
Bursaspor
21
7
5
9
31
28
3
26
11
Kasımpaşa
21
7
5
9
32
36
-4
26
12
Akhisarspor
21
6
6
9
25
34
-9
24
13
Gençlerbirliği
21
5
7
9
26
35
-9
22
14
Alanyaspor
21
6
3
12
34
40
-6
21
15
Antalyaspor
21
5
6
10
24
38
-14
21
16
Konyaspor
21
5
5
11
22
29
-7
20
17
Osmanlıspor
21
5
4
12
29
40
-11
19
18
Karabükspor
21
3
3
15
15
41
-26
12
22. Hafta Maçları
16.2.2018
Atiker Konyaspor - Beşiktaş
17.2.2018
Antalyaspor - Kayserispor
17.2.2018
Demir Grup Sivasspor - Osmanlıspor Futbol Kulübü
18.2.2018
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
18.2.2018
Fenerbahçe - Alanyaspor
18.2.2018
Bursaspor - Evkur Yeni Malatyaspor
18.2.2018
Trabzonspor - Medipol Başakşehir Fk
18.2.2018
Kasımpaşa - Galatasaray
19.2.2018
Gençlerbirliği - Göztepe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
21
12
5
4
36
19
17
41
2
Ankaragücü
21
11
6
4
29
17
12
39
3
Ç. Rizespor
21
11
5
5
40
28
12
38
4
İstanbulspor
21
10
5
6
25
20
5
35
5
Gazişehir G.Ant
21
8
8
5
33
17
16
32
6
Altınordu
21
9
5
7
33
27
6
32
7
Giresunspor
21
8
7
6
27
22
5
31
8
Boluspor
21
9
3
9
26
20
6
30
9
Elazığspor
21
8
6
7
27
24
3
30
10
Balıkesirspor
21
9
5
7
38
33
5
29
11
Adanaspor
21
7
6
8
24
33
-9
27
12
BB Erzurumspor
21
6
8
7
21
24
-3
26
13
Samsunspor
21
6
8
7
20
26
-6
26
14
Eskişehirspor
21
7
6
8
39
33
6
24
15
Adana Demirspor
21
6
6
9
27
30
-3
24
16
Denizlispor
21
4
5
12
20
33
-13
17
17
Manisaspor
21
7
2
12
24
36
-12
14
18
Gaziantepspor
21
1
4
16
8
55
-47
4