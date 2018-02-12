Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta deplasmandaki Sivasspor müsabakasında Fernando Muslera sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü. Teknik Direktör Fatih Terim, Muslera'nın yerine kalede Cedric Carrosso'ya şans verdi. Fransız kaleci, bu sezon sarı-kırmızılı forma ile ilk ligde 11'de başladı. Carrosso, daha önce Sivas Belediyespor ile Türk Telekom Stadyumu'ndaki Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur müsabakasında 11'de görev almıştı.

Maç boyunca iyi oyun sergileyen deneyimli file bekçisi, karşılaşmayı gol yemeden kapattı. Carrasso'ya maç önü ve maç sırasında sarı-kırmızılı taraftarlar, tezahüratlarıyla destek verdi.