Süper Lig'de geçtiğimiz hafta deplasmandaki Sivasspor müsabakasında Fernando Muslera sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü. Teknik Direktör Fatih Terim, Muslera'nın yerine kalede Cedric Carrosso'ya şans verdi. Fransız kaleci, bu sezon sarı-kırmızılı forma ile ilk ligde 11'de başladı. Carrosso, daha önce Sivas Belediyespor ile Türk Telekom Stadyumu'ndaki Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur müsabakasında 11'de görev almıştı.
Maç boyunca iyi oyun sergileyen deneyimli file bekçisi, karşılaşmayı gol yemeden kapattı. Carrasso'ya maç önü ve maç sırasında sarı-kırmızılı taraftarlar, tezahüratlarıyla destek verdi.
Carrasso, ligde ilk kez 11’de oynadı
12.02.2018 - 22:34 | Son Güncelleme: 12.02.2018 - 22:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray Fransız kalecisi Cedric Carrosso, bu sezon Süper Lig'de ilk kez Antalyaspor maçında ilk 11'de görev aldı. Carrosso, müsabakayı gol yemeden tamamladı.
Süper Lig'de geçtiğimiz hafta deplasmandaki Sivasspor müsabakasında Fernando Muslera sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü. Teknik Direktör Fatih Terim, Muslera'nın yerine kalede Cedric Carrosso'ya şans verdi. Fransız kaleci, bu sezon sarı-kırmızılı forma ile ilk ligde 11'de başladı. Carrosso, daha önce Sivas Belediyespor ile Türk Telekom Stadyumu'ndaki Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur müsabakasında 11'de görev almıştı.
Etiketler : carrasso,galatasaray,antalyaspor,süper lig,
543203 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/543203.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
21
14
2
5
46
25
21
44
2
Başakşehir
21
13
4
4
40
21
19
43
3
Fenerbahçe
21
11
8
2
41
24
17
41
4
Beşiktaş
21
11
7
3
40
20
20
40
5
Kayserispor
21
9
8
4
29
23
6
35
6
Trabzonspor
21
8
9
4
36
31
5
33
7
Göztepe
21
9
6
6
35
32
3
33
8
Sivasspor
21
9
4
8
27
31
-4
31
9
Malatyaspor
21
7
6
8
24
28
-4
27
10
Bursaspor
21
7
5
9
31
28
3
26
11
Kasımpaşa
21
7
5
9
32
36
-4
26
12
Akhisarspor
21
6
6
9
25
34
-9
24
13
Gençlerbirliği
21
5
7
9
26
35
-9
22
14
Alanyaspor
21
6
3
12
34
40
-6
21
15
Antalyaspor
21
5
6
10
24
38
-14
21
16
Konyaspor
21
5
5
11
22
29
-7
20
17
Osmanlıspor
21
5
4
12
29
40
-11
19
18
Karabükspor
21
3
3
15
15
41
-26
12
22. Hafta Maçları
16.2.2018
Atiker Konyaspor - Beşiktaş
17.2.2018
Antalyaspor - Kayserispor
17.2.2018
Demir Grup Sivasspor - Osmanlıspor Futbol Kulübü
18.2.2018
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
18.2.2018
Fenerbahçe - Alanyaspor
18.2.2018
Bursaspor - Evkur Yeni Malatyaspor
18.2.2018
Trabzonspor - Medipol Başakşehir Fk
18.2.2018
Kasımpaşa - Galatasaray
19.2.2018
Gençlerbirliği - Göztepe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
21
12
5
4
36
19
17
41
2
Ankaragücü
21
11
6
4
29
17
12
39
3
Ç. Rizespor
21
11
5
5
40
28
12
38
4
İstanbulspor
21
10
5
6
25
20
5
35
5
Gazişehir G.Ant
21
8
8
5
33
17
16
32
6
Altınordu
21
9
5
7
33
27
6
32
7
Giresunspor
21
8
7
6
27
22
5
31
8
Boluspor
21
9
3
9
26
20
6
30
9
Elazığspor
21
8
6
7
27
24
3
30
10
Balıkesirspor
21
9
5
7
38
33
5
29
11
Adanaspor
21
7
6
8
24
33
-9
27
12
BB Erzurumspor
21
6
8
7
21
24
-3
26
13
Samsunspor
21
6
8
7
20
26
-6
26
14
Eskişehirspor
21
7
6
8
39
33
6
24
15
Adana Demirspor
21
6
6
9
27
30
-3
24
16
Denizlispor
21
4
5
12
20
33
-13
17
17
Manisaspor
21
7
2
12
24
36
-12
14
18
Gaziantepspor
21
1
4
16
8
55
-47
4