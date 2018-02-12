Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın Türk Telekom Stadyumu'nda bileği bükülmüyor. Sarı-kırmızılılar, son olarak Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında evinde Antalyaspor'u 3-0 ile geçti. Aslan, bu müsabaka ile Türk Telekom Stadyumu'ndaki yenilmezliğini 17 maça çıkardı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 15 kez sahadan galip ayrılırken, 2 kez de berabere kaldı.

Galatasaray, ligde evindeki son yenilgisini geçtiğimiz sezonun 30. haftasında Kasımpaşa'ya karşı 3-1'lik skorla aldı.