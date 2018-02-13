Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ın sezon başında İnter’den kadrosuna kattığı Gary Medel, ilk yarıda takımda istediği kadar süre almakta zorlanmıştı. Sezonun ikinci yarısında performansını artıran Şilili yıldız taraftarların da sevgilisi hâline geldi. 5-0’lık Karabükspor maçının sona ermesiyle tribünlerin hep bir ağızdan onu tribünlere çağırması da Beşiktaş için ne kadar değerli olduğunu gözler önüne serdi. Medel, hem enerjisi hem de görev almaktan kaçınmayan yapısıyla takımda öne çıkıyor. Beşiktaş’ın en çok top çalan, atak kesen oyuncuları arasında zirvede yer alan 30 yaşındaki oyuncu, ‘Pitbull’ lakabını da sonuna kadar hak ediyor. Son haftalarda performansı giderek yükselen Şilili yıldız, teknik direktör Şenol Güneş’in de vazgeçilmezleri arasına girdi.



Ön liberoda daha rahat

Tecrübeli teknik adam, maç sırasında rotasyon yaparken Medel’e duyduğu güven sayesinde istediği taktik değişikliklerini korkusuzca yapabiliyor. Çünkü Medel nerede görev verilirse verilsin yerini yadırgamadan kusursuz bir şekilde performans ortaya koyuyor. Ön liberoda kendini daha rahat hissettiğini açıklamış olmasına rağmen ne zaman stopere geçse sağlam duruşuyla dikkat çekerken, enerjisinde de en ufak bir azalma olmuyor. Savunma ile orta alan arasında kusursuz bir şekilde köprü oluşturan Şilili, hırçın oyun yapısıyla tribünleri coştururken, rakip oyuncuların da gözünü korkutuyor. Öte yandan yakın çevresine Bayern Münih maçları için sabırsızlandığını söyleyen Medel’in, Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final hayali kurduğu da öğrenildi.

‘Kilo ver’ deyince gaza bastı

Gary Medel’in yükselen form grafiğinin sebebi ortaya çıktı. 30 yaşındaki oyuncunun, eşi Cristina Morales’ten gelen “Performansını yükseltmek için fazla kilolarından kurtulmalısın” tavsiyesi sonrasında diyete girdiği öğrenildi. İki ayda 9 kilo veren Medel’in 2 kilo daha vermeyi hedeflediği bildirildi.

Talisca UEFA’da!

Beşiktaş’ın parlayan yıldızı Anderson Talisca’nın başarılı performansına UEFA da kayıtsız kalmadı. UEFA Şampiyonlar Ligi Almanya resmî sosyal medya hesabı, Talisca’nın gollerini hatırlattı. Brezilyalı taraftarlar da sosyal medyada Talisca’nın Dünya Kupası kadrosunda olması gerektiğini söyleyip “Haydi Tite çağır şu adamı” çağrısında bulundu.

Beşiktaş taraftarı Konya’da yok!

Olaylı geçen Süper Kupa finali sonrası iki kulübün aldığı ortak karar sebebiyle Beşiktaş taraftarı Konya’da takımlarını tribünden destekleyemeyecek. Yeşil-beyazlı taraftarlar da İstanbul’daki maçta tribünde yer almamıştı. Süper Kupa sonrası Konyaspor 5, Beşiktaş ise 1 maç cezaya çarptırılmıştı.