Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son 5 maçında berabere kalan Trabzonspor, Burak Yılmaz’ı çok arıyor. O varsa rakip fileleri havalandıran yoksa hücum hattında ve son vuruşlarda (Göztepe) problem yaşayan bordo-mavililer, Gençlerbirliği deplasmanından 0-0 eşitlikle dönmüştü. Fenerbahçe mücadelesinde kasığındaki sakatlığı tekrar nükseden Burak Yılmaz iki haftadır takımdan uzaktı ve Hollanda’ya tedaviye gitmişti. İstanbul’a dönen ve bireysel çalışmalarına devam eden başarılı forvet bugün Trabzon’da olacak ve 1-2 gün doktor kontrolünde çalışacak. Sonrasında takımla beraber idmanlara çıkacak olan Burak Yılmaz’ın kendini iyi hissettiği ve görev verilmesi hâlinde Başakşehir maçında sahada olacağı öğrenildi. 32 yaşındaki forvet 16 maçta kaydettiği 17 golle Gol Krallığı’nda zirvede yer alıyor. Burak Yılmaz forma giydiği son 3 maçta 4 defa rakip fileleri havalandırmış ve son vuruş konusundaki ustalığını belgelemişti. Taraftardan çok Rıza Çalımbay golcü oyuncunun yolunu gözlüyor. Son dönemlerde yerel basının ve camianın eleştirilere başladığı Çalımbay, Burak Yılmaz’a olan güvenini her ortamda dile getirmiş ve onun kalitesine ayrı parantez açmıştı.

RIZA ÇALIMBAY’A GÖRE: Seriye ihtiyaç var

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay sezon başı takım kurgulamasındaki yanlışa dikkat çekip bunu toparlamanın zor olduğuna vurgu yaparken şu anda tek ihtiyaçlarının seri galibiyetler olduğunu söyledi. Hücumda etkin olmalarına rağmen son vuruş konusunda yeterli düzeyde olmadıklarını ifade eden Rıza Hoca “Üst üste 1-2 maç aldığımızda takımın güveni de yerine gelecektir. Başakşehir bizim için yeni bir başlangıç olabilir” dedi. Trabzon, Çalımbay’la 5 maç üst üste kazanmış ve bir anda zirveyle makası daraltmıştı.

ŞİKE AÇIKLAMASI: FIFA topa girmemiş

Trabzonspor Kulübü yazılı açıklama yapıp 3 Temmuz 2017’de FIFA’ya yaptığı başvuruya cevap geldiğini duyurdu. Açıklamanın özeti şöyle: Kulübümüz, yaptığı başvuruyla, FIFA’yı göreve davet etmiştir. FIFA Disiplin Kurulu Başkanı adına gönderilen yazıda; ‘Verilecek bir karara halel gelmemek üzere’, şike sürecine müdahil olmama yönündeki görüş, kulübümüze iletilmiştir. FIFA’dan gelen bu bilgilendirme yazısı şaşırtıcı değildir. Zira şike sürecinde, FIFA Başkanı Gianni İnfantino’nun da içinde olduğu ilişkiler ağı, Fransız Le Monde ve İngiliz The Guardian gazeteleri tarafından tüm dünyaya ilan edilmiştir. Trabzonspor Kulübü; şikeyle gasbedilen haklarını geri alana kadar mücadelesinden asla vazgeçmeyecektir.