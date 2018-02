Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Başakşehir’i yenerek şampiyonluk yarışındaki iddiasını artıran Fenerbahçe’de teknik direktör Aykut Kocaman da coştu. Maçtan sonra “Lig yeniden başladı” diyerek rakiplerine mesaj yollayan Kocaman’ın soyunma odasında yaşadığı sevinç görülmeye değerdi. Sakin tavırlarıyla bilinen Kocaman, Başakşehir galibiyetiyle duygu patlaması yaşadı. Oyuncularını tek tek sarılarak kutlayan Aykut Hoca, “Her konuda çok iyiydiniz. Çalıştıklarımızı harika bir şekilde uyguladınız. Şimdi sevinme vakti, ama sadece 24 saat sevineceğiz. Ardından hiç disiplinimizi bozmadan yolumuza devam edeceğiz” dedi. Kocaman’ın sonrasında “Her zaman her yerde en büyük Fener” tezahüratı yapmasıyla soyunma odasında coşku tavan yaptı. Fatih Terim Stadı koridorları şampiyon nidalarıyla çınlarken, oyuncular da duygularını kelimelere döktü.



“Biz şampiyon olacağız”

Kaptanlardan Mehmet Topal, “Beni dinleyin” diyerek girdiği sözü, “Sahada mükemmel bir takımdık. Lig şimdi başladı ve biz şampiyon olacağız” şeklinde tamamladı. Aykut Kocaman’a methiyeler düzen Portekizli stoper Neto “Gerçekten çok iyi bir stratejiyle maça hazırlandık. Ben hayatımda böylesine her anı planlanmış ve bir satranç maçı gibi hamleleri düşünülmüş bir maç oynamadım. Çalıştığımız her şey sahada yaşandı, harikaydı” dedi. Sakatlığına rağmen sağlığını riske ederek sahaya çıkan Giuliano ise “Sağlık heyeti ve teknik ekip beni uyardı. Ama bana burada bir aileye dâhil olduğum ve bu ailenin önemli bir parçası olduğum büyük bir sevgi çemberiyle hissettirildi. Bu ailenin en zor günlerinden biri bu maçtı, bana ihtiyaçları vardı. Ben o sevginin karşılığını vermeliydim. Ailemin bana ihtiyacı olduğunda sahadaydım ve şimdi çok mutluyum” ifadesini kullandı.

Fener unvan siler

Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında aldığı galibiyetle turuncu-lacivertlilerin 31 maçlık iç saha yenilmezliğine son verdi. Sarı-lacivertlilerin bu unvan bitiriciliği bir gelenek adeta. Sarı-lacivertliler, geçen sezon da Kadıköy’de 1-0 kazanarak Başakşehir’in 28 maçlık yenilmezlik serisine nokta koymuştu. Bu sezon Bursa’nın 7 maçlık, Sivas’ın 5, Kasımpaşa’nın 4 maçlık yenilmezliğini sonlandıran Fenerbahçe geçen sezon lig, Avrupa ve kupada yenilgisiz ilerleyen Feyenoord’u da deviren takım olmuştu. Konya’nın 18 maçlık yenilmezliğini bitiren de sarı-lacivertlilerdi. Fenerbahçe’nin bir diğer özelliği de yeni statlarda kazanan ilk rakip olması. Beşiktaş’ı Vodafone Park’ta yenen ilk takım olarak tarihe geçen sarı-lacivertliler, G.Saray’a da aynı acıyı yaşatmıştı.

Yeşil devin hikâyesi

Takımdan gönderilmesi gündemdeyken bir anda bir numaralı golcü durumuna gelen Fernandao, başarısının sırrını açıkladı. Başakşehir karşısında attığı gollerle zaferi getiren sambacı “Asla pes etmedim ve çalışmalarımın karşılığını aldım” dedi. Uzun süreli bir sakatlık yaşayan Fernandao “Bu süreçte ailem ve takım arkadaşlarım hep bana destek oldu. Bu sevginin karşılığını vermem gerekiyordu” ifadesini kullandı. Yeni imajının kendisine iyi geldiğini ifade eden Brezilyalı “Saçlarımı sarıya boyattıktan sonra Göztepe maçında gol hasretim bitti. Sonra iki maçı boş geçtim ama Başakşehir’e 2 gol birden attım” diye konuştu. Fernandao, golden sonra çizgi film karakteri Hulk’un hareketini yapmasına da açıklık getirdi. Çocuklarının kendisini Hulk’a benzettiğini belirten Fernandao “Maça giderken bana, ‘Baba sen bizim kahramanımızsın. Şimdi git ve goller atarak Fenerbahçe’nin kahramanı ol. Sonra da Hulk gibi sevin’ dediler. Ben de gol atarsam sevineceğimi söyledim. Onlar ise ‘Hayır baba. Atarsam diyemezsin atacaksın ve Hulk gibi sevineceksin’ dediler. Verdiğim sözü tuttum” açıklamasını yaptı.

Alper’e inanan yok!

Fenerbahçe’nin Başakşehir’le oynadığı maçın 90+1’inci dakikasında rakip ceza alanına giren Alper Potuk, Clichy’nin darbesiyle yerde kalmış, ancak Halil Umut Meler devam kararı vermişti. Hakemin es geçtiği penaltı Alper için ilk değil! Millî oyuncu, bu sezon 2-2 biten Göztepe ve 3-3 sona eren Kayseri karşılaşmalarında da ceza alanında faulle yere indirilmiş ama hakemler penaltı verme gereği duymamıştı. Trabzon deplasmanında ise Alper önce Pereira’nın sonra da Kucka’nın kırmızı kartlık faullerine maruz kalmış. Ancak hakemler yine kararlarını Alper’in aleyhine kullandı. Başakşehir karşılaşmasının diğerlerinden farkı bu karşılaşmada sarı-lacivertlilerin puan kaybetmemesi oldu.