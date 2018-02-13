Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Başakşehir’in evinde Fenerbahçe’ye kaybettiği haftada, TT Stadyumu’nda liderlik için sahaya çıkan Galatasaray, ilk 10 dakika Antalya kalesine inmekte zorlandı. Teknik direktör Fatih Terim’in kenardan uyarılarıyla uykudan uyanan sarı-kırmızılılar bir açıldı, pir açıldı... 14’te Rodrigues sol çaprazdan şut denemesi yaptı, savunmaya çarpıp hızını kaybeden top Gomis’in önüne sürüklendi. Fransız yıldız altı pasın hemen dışında hiç bekletmeden sol ayağıyla topu ağlara astı: 1-0. İlk golden sonra daha da havaya giren Cimbom’un ikinci golü bulması gecikmedi. 20’de orta sahanın gerisinden topu alan Rodrigues soldan süratle rakip yarı sahaya ilerledi. Ceza sahası üstüne doğru kat eden Rodrigues 4 Antalyalı arasından pasını aktardı, Gomis de bu ikramı geri çevirmedi ve sol köşeye topu bıraktı: 2-0. İlk yarının ikinci bölümünde karşılıklı ataklar yaşanırken 38’de sahneye Feghouli çıktı. Belhanda sol çaprazdan arka direğe doğru çıkardı topla buluşan Feghouli meşin yuvarlığı düzeltip filelerle buluşturdu: 3-0. G.Saray devreye 3 farkla girdi.



Cimbom yine etkili

Galatasaray ikinci yarıya da fırtına gibi başladı. 46’da Selçuk orta alanda aldığı topla dikine devam edip ayağının dışıyla Gomis’e harika servis yaptı. Gomis’in çekip vurduğu top direkte patladı. Farkı indirmeye çalışan Antalya’da Charles 56’da yaklaşık 35 metreden sert vurdu ama top çerçeveyi bulmadı. 60’ta Galatasaray rakip kalede yine etkili oldu. Linnes’in sağdan inip sert ortası golle sonuçlanacak derken Charles son anda araya girdi. 69’ta soldan Nagatomo’nun gönderdiği orta şut karışımı topu Ferhat 90’dan son anda çıkardı. On dakika sonra Tolga’nın pasıyla topla buluşan Gomis’in şutu kaleciye takıldı. Son bölümde de etkili olan taraf Galatasaray’dı ama maçtan başka gol sesi çıkmadı. Maçın uzatma bölümünde rakibiyle didişen Belhanda ikinci sarıdan oyundan atılırken Cimbom 3 puanı 3 golle alarak yeniden liderliğe yükseldi.

Feghouli’den 5 gol, 4 asistlik performans

G.Saray’ın dün 3. golünü atan Feghouli oynadığı futbolla beğeni kazandı. Yıldız futbolcu Cimbom’daki ilk sezonunda ligde 5 gol atıp 4 de asist yaparak 9 gole katkı yaptı. Feghouli önceki iki sezonda West Ham ve Valencia formaları ile 42 lig maçında sekiz gole katkı yapabilmişti (4 gol ve 4 asist).