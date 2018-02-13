G.Saray’ın eski başkanlarından Faruk Süren yayıncı kuruluşa ilginç açıklamalar yaptı. “Fatih Terim’in takımın başına getirilmesi çok isabetli bir karar. Fakat bu sezon başında da yapılabilirdi. Tudor’da ısrar etmek hataydı. Galatasaray’ı çalıştırabilecek seviyede değildi. Dursun Özbek kendisini kurtarmak için Fatih Terim’i getirdi. Ona inandığı için değil” derken, “Beşiktaş’ı takdir ediyorum. Avrupa’ya doğru yürüyor. Bayern Münih maçında her şey olabilir. Fenerbahçe çok iyi bir takım ama kötü yönetiliyor. Bir huzursuzluk var. Şampiyonluğa en yakın takım Galatasaray ve Başakşehir” açıklaması yaptı. Süren, “Galatasaray Adası ne oldu? Hepimiz unuttuk. Adayı yıktık! Dursun Özbek yönetimi müracaat etti ve oradaki işletmeciyi çıkaramadıkları için yıktırma kararı aldırdı. Dünyanın herhangi bir yerinde böyle bir Ada var mı? Ortasından deniz geçen, İstanbul’un göbeğinde bir adanız vardı. Bunun parayla karşılığı yok. Herhangi bir kulüp böyle bir şeye sahip miydi?” diye sordu.
Terim’de geç kalındı
13.02.2018 - 08:00 | Son Güncelleme: 13.02.2018 - 08:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
G.Saray’ın eski başkanı, “Fatih Hoca’yla şampiyonluk şansımız arttı, sezon başı gelmeliydi” dedi
Etiketler : faruk süren,galatasaray,
543269 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/543269.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
21
14
2
5
46
25
21
44
2
Başakşehir
21
13
4
4
40
21
19
43
3
Fenerbahçe
21
11
8
2
41
24
17
41
4
Beşiktaş
21
11
7
3
40
20
20
40
5
Kayserispor
21
9
8
4
29
23
6
35
6
Trabzonspor
21
8
9
4
36
31
5
33
7
Göztepe
21
9
6
6
35
32
3
33
8
Sivasspor
21
9
4
8
27
31
-4
31
9
Malatyaspor
21
7
6
8
24
28
-4
27
10
Bursaspor
21
7
5
9
31
28
3
26
11
Kasımpaşa
21
7
5
9
32
36
-4
26
12
Akhisarspor
21
6
6
9
25
34
-9
24
13
Gençlerbirliği
21
5
7
9
26
35
-9
22
14
Alanyaspor
21
6
3
12
34
40
-6
21
15
Antalyaspor
21
5
6
10
24
38
-14
21
16
Konyaspor
21
5
5
11
22
29
-7
20
17
Osmanlıspor
21
5
4
12
29
40
-11
19
18
Karabükspor
21
3
3
15
15
41
-26
12
22. Hafta Maçları
16.2.2018
Atiker Konyaspor - Beşiktaş
17.2.2018
Antalyaspor - Kayserispor
17.2.2018
Demir Grup Sivasspor - Osmanlıspor Futbol Kulübü
18.2.2018
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
18.2.2018
Fenerbahçe - Alanyaspor
18.2.2018
Bursaspor - Evkur Yeni Malatyaspor
18.2.2018
Trabzonspor - Medipol Başakşehir Fk
18.2.2018
Kasımpaşa - Galatasaray
19.2.2018
Gençlerbirliği - Göztepe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
21
12
5
4
36
19
17
41
2
Ankaragücü
21
11
6
4
29
17
12
39
3
Ç. Rizespor
21
11
5
5
40
28
12
38
4
İstanbulspor
21
10
5
6
25
20
5
35
5
Gazişehir G.Ant
21
8
8
5
33
17
16
32
6
Altınordu
21
9
5
7
33
27
6
32
7
Giresunspor
21
8
7
6
27
22
5
31
8
Boluspor
21
9
3
9
26
20
6
30
9
Elazığspor
21
8
6
7
27
24
3
30
10
Balıkesirspor
21
9
5
7
38
33
5
29
11
Adanaspor
21
7
6
8
24
33
-9
27
12
BB Erzurumspor
21
6
8
7
21
24
-3
26
13
Samsunspor
21
6
8
7
20
26
-6
26
14
Eskişehirspor
21
7
6
8
39
33
6
24
15
Adana Demirspor
21
6
6
9
27
30
-3
24
16
Denizlispor
21
4
5
12
20
33
-13
17
17
Manisaspor
21
7
2
12
24
36
-12
14
18
Gaziantepspor
21
1
4
16
8
55
-47
4