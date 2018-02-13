Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

G.Saray’ın eski başkanlarından Faruk Süren yayıncı kuruluşa ilginç açıklamalar yaptı. “Fatih Terim’in takımın başına getirilmesi çok isabetli bir karar. Fakat bu sezon başında da yapılabilirdi. Tudor’da ısrar etmek hataydı. Galatasaray’ı çalıştırabilecek seviyede değildi. Dursun Özbek kendisini kurtarmak için Fatih Terim’i getirdi. Ona inandığı için değil” derken, “Beşiktaş’ı takdir ediyorum. Avrupa’ya doğru yürüyor. Bayern Münih maçında her şey olabilir. Fenerbahçe çok iyi bir takım ama kötü yönetiliyor. Bir huzursuzluk var. Şampiyonluğa en yakın takım Galatasaray ve Başakşehir” açıklaması yaptı. Süren, “Galatasaray Adası ne oldu? Hepimiz unuttuk. Adayı yıktık! Dursun Özbek yönetimi müracaat etti ve oradaki işletmeciyi çıkaramadıkları için yıktırma kararı aldırdı. Dünyanın herhangi bir yerinde böyle bir Ada var mı? Ortasından deniz geçen, İstanbul’un göbeğinde bir adanız vardı. Bunun parayla karşılığı yok. Herhangi bir kulüp böyle bir şeye sahip miydi?” diye sordu.