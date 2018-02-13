Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basel Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? ile ilgili merak ettiğiniz soruların cevaplarına buradan ulaşabilirsiniz. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı bu akşam oynanacak 2 maçla start alıyor. Futbol severler ise Basel Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? sorularına cevap arıyor. A Grubu'nda Manchester United, Benfica ve CSKA Moskova gibi rakiplerle mücadele edip İngiliz ekibinin ardından 2. sırada son 16'ya kalan Basel, F Grubu'nda 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde ederek 15 puanla grup lideri olarak son 16'ya çıkan Manchester City ile kendi evinde karşılaşacak. Dünyanın çeşitli yerlerinden ve Türkiye'den de yayınlanacak Basel Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? gibi soruların cevapları ise bu haberde yer alıyor.

Basel Manchester City maçı Tivibu Spor 3 ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak. TSİ 22:45'te başlayacak Baser Macnhester City maçının şifresiz canlı anlatımı ise turkiyegazetesi.com.tr adresinden dakika dakika aktarılacak.

Basel Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak?



Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İsviçre ekibi Basel, sahasında kupanın favorilerinden İngiliz temsilcisi Manchester City'i konuk edecek. İşte Basel - Manchester City maçına dair merak edilen tüm detaylar... 13 Şubat Salı günü oynanacak Basel - Manchester City maçı TSİ 22.45'te başlayacak. Maç, Tivibu Spor 3'ten canlı olarak izlenebilecek. Ayrıca maçın skoru ve maça ait diğer bilgileri turkiyegazetesi.com.tr'den bulabilirsiniz. Bu maçın rövanşında ise iki ekip İngiltere'de 7 Mart Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Son 16 turunun 2'nci maçında M.City, 7 Mart Çarşamba günü Basel'i Etihad Stadı'nda konuk edecek. Ev sahibi Basel, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 6 karşılaşmada 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle Manchester United'ın ardından 2'nci olarak son 16'ya yükselerek dikkatleri üzerine çekmişti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI

Tümü TSİ 22.45'te başlayacak son 16 turu ilk maçlarının programı ise şöyle;

13 Şubat

Basel (İsviçre) - Manchester City (İngiltere)

Juventus (İtalya) - Tottenham (İngiltere) (TRT 1 canlı yayın)

14 Şubat

Real Madrid (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

Porto (Portekiz) - Liverpool (İngiltere)

20 Şubat

Bayern Münih (Almanya) - Beşiktaş

Chelsea (İngiltere) - Barcelona (İspanya)

21 Şubat

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Roma (İtalya)

Sevilla (İspanya) - Manchester United (İngiltere)