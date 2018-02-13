Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalyanlar'dan Cengiz Ünder'in yükselen performansının devamını sağlaman için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan formülü geldi.

Cengiz Ünder'in yükselen performansını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Roma ziyaretiyle ilişkilendiren İtalyanlar, Sosyal medyada şu mesajları paylaştı:

"TÜRKLERİ AB'YE İSTEMİYORLAR, BİR DE ROMALILARA SORUN"

"Türk gibi sigara tüttür. Türk gibi ye. Türk gibi iç. ve Cengiz Ünder gibi gol at!" "Erdoğan'ın Roma'da olduğu pazar günü de bu akşam da Ünder gol attı. AS Roma'nın yerinde olsam, sezon bitene kadar Cumhurbaşkanının şehirde kalmasını sağlardım! "Türkleri Avrupa Birliği'ne istemiyorlar. Bir de Romalılar'a sorun."