Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak yarı final ilk maçlarının programı belli oldu. -Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, yarı finalde TM Akhisarspor ile Galatasaray arasındaki ilk maç 27 Şubat Salı günü saat 20.30'da Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanacak. Yarı finalde Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbi mücadelesi ise 1 Mart Perşembe günü saat 20.30'da Vodafone Park'ta oynanacak.

