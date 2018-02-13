Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak yarı final ilk maçlarının programı belli oldu. -Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, yarı finalde TM Akhisarspor ile Galatasaray arasındaki ilk maç 27 Şubat Salı günü saat 20.30'da Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanacak. Yarı finalde Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbi mücadelesi ise 1 Mart Perşembe günü saat 20.30'da Vodafone Park'ta oynanacak.
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
13.02.2018 - 17:03 | Son Güncelleme: 13.02.2018 - 17:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı 1 Mart Perşembe günü saat 20.30'da Vodafone Park'ta oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak yarı final ilk maçlarının programı belli oldu. -Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, yarı finalde TM Akhisarspor ile Galatasaray arasındaki ilk maç 27 Şubat Salı günü saat 20.30'da Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanacak. Yarı finalde Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbi mücadelesi ise 1 Mart Perşembe günü saat 20.30'da Vodafone Park'ta oynanacak.
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543395 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/543395.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
21
14
2
5
46
25
21
44
2
Başakşehir
21
13
4
4
40
21
19
43
3
Fenerbahçe
21
11
8
2
41
24
17
41
4
Beşiktaş
21
11
7
3
40
20
20
40
5
Kayserispor
21
9
8
4
29
23
6
35
6
Trabzonspor
21
8
9
4
36
31
5
33
7
Göztepe
21
9
6
6
35
32
3
33
8
Sivasspor
21
9
4
8
27
31
-4
31
9
Malatyaspor
21
7
6
8
24
28
-4
27
10
Bursaspor
21
7
5
9
31
28
3
26
11
Kasımpaşa
21
7
5
9
32
36
-4
26
12
Akhisarspor
21
6
6
9
25
34
-9
24
13
Gençlerbirliği
21
5
7
9
26
35
-9
22
14
Alanyaspor
21
6
3
12
34
40
-6
21
15
Antalyaspor
21
5
6
10
24
38
-14
21
16
Konyaspor
21
5
5
11
22
29
-7
20
17
Osmanlıspor
21
5
4
12
29
40
-11
19
18
Karabükspor
21
3
3
15
15
41
-26
12
22. Hafta Maçları
16.2.2018
Atiker Konyaspor - Beşiktaş
17.2.2018
Antalyaspor - Kayserispor
17.2.2018
Demir Grup Sivasspor - Osmanlıspor Futbol Kulübü
18.2.2018
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
18.2.2018
Fenerbahçe - Alanyaspor
18.2.2018
Bursaspor - Evkur Yeni Malatyaspor
18.2.2018
Trabzonspor - Medipol Başakşehir Fk
18.2.2018
Kasımpaşa - Galatasaray
19.2.2018
Gençlerbirliği - Göztepe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
21
12
5
4
36
19
17
41
2
Ankaragücü
21
11
6
4
29
17
12
39
3
Ç. Rizespor
21
11
5
5
40
28
12
38
4
İstanbulspor
21
10
5
6
25
20
5
35
5
Gazişehir G.Ant
21
8
8
5
33
17
16
32
6
Altınordu
21
9
5
7
33
27
6
32
7
Giresunspor
21
8
7
6
27
22
5
31
8
Boluspor
21
9
3
9
26
20
6
30
9
Elazığspor
21
8
6
7
27
24
3
30
10
Balıkesirspor
21
9
5
7
38
33
5
29
11
Adanaspor
21
7
6
8
24
33
-9
27
12
BB Erzurumspor
21
6
8
7
21
24
-3
26
13
Samsunspor
21
6
8
7
20
26
-6
26
14
Eskişehirspor
21
7
6
8
39
33
6
24
15
Adana Demirspor
21
6
6
9
27
30
-3
24
16
Denizlispor
21
4
5
12
20
33
-13
17
17
Manisaspor
21
7
2
12
24
36
-12
14
18
Gaziantepspor
21
1
4
16
8
55
-47
4