Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsveç ekiplerinden Norrköping'in formasını giyen İzlandalı futbolcu Gudmundur Thórarinsson ülkesini temsil edebilmek için Eurovision Şarkı Yarışması elemelerine katıldı.

Mayıs ayında Lizbon'da yapılacak finallerde İzlanda'yı temsil edecek şarkıyı belirlemek için yapılacak eleme yarışmasıyla İsveç Kupası yarı final maçının tarihleri yakın olunca zor durumda kalan Gudmundur Thórarinsson bir şekilde iki işi birden yönetmeyi başararak elemede yarıştı.

FİNALE KALAMADI

6 katılımcı arasında finale kalma mücadelesi veren 25 yaşındaki İzlandalı futbolcu tüm çabasına rağmen finale kalamadı ancak yine de çabasıyla takdir topladı.

Gudmundur Thórarinsson aralarında IBV, Selfoss, Sarpsborg 08, Nordsjaelland ve Rosenborg'un da olduğu takımlarda oynadıktan sonra Norrköping'e transfer olmuştu.