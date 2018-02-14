Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın ünlü futbol veri sitesi transfermarkt, bilgilerini güncelledi ve değerler yeniden belirlendi. Trabzonspor’da dikkat çekici gelişmeler vardı. Takım geneline bakıldığında tablo negatifteydi ama 3 oyuncu çok önemli aşama kaydetti. Bordo-mavililerin mevcut kadro değeri 55 milyon 750 bin avroydu. Ancak bu son güncellemeye göre 23 milyon 850 bine geriledi. Yaklaşık 2 milyon avroluk bir kayıp söz konusuydu. Tabii ki, bu verilerde takımın aldığı sonuçların yanı sıra bireysel performanslar da önemliydi. Kaybedenler kulübünde kazanan ve ciddi yükselişe imza atan gençler de vardı. Ortak noktaları gelecek vadetmeleri ve transferin gözdeleri hâline gelmeleriydi.



En çok düşeni Kucka

En büyük çıkışı 5 milyon avroluk artışla Yusuf Yazıcı yaptı. Bu arada Yusuf’un İngiltere başta olmak üzere, İtalya, Almanya ve İspanya’dan takipçilerinin olduğunu hatırlatalım. Her ne kadar son maçlarda yerini biraz Sosa’ya kaptırmış gibi görünse de Yusuf’un ciddi bir piyasası olduğu gerçek. Değerini artıran diğer oyuncu ise aynı jenerasyondan gelen Abdülkadir Ömür. O, aldığı formayı bir daha bırakmayanlardan... Genç ismin de Avrupa pazarında yer edinmeye başladığını hatırlatalım. Okay Yokuşlu da istikrarlı gidişatını sürdürüp üzerine koyanlardan. Buna bağlı olarak onun da değeri Yusuf ve Abdülkadir gibi çok olmasa da önemli artış gösterenlerden. Negatif açıdan bakıldığında ise en fazla değer kaybı yeni transfer Kucka’da görülüyor; 3,5 milyon avroluk bir fark söz konusu.

Çalımbay’ın eli güçleniyor

Karadeniz ekibinde Başakşehir maçı öncesi kadro sevinci var. Tedaviye olumlu cevap veren Burak Yılmaz’ın maçta oynaması beklenirken diğer bölgeler için de zenginlik söz konusu. Cezası sebebiyle Gençlerbirliği maçında takımda yer alamayan Yusuf Yazıcı da görev bekleyenlerden. Onazi de takımla çalışmalara başladı. Sağ bekte Kâmil Ahmet Çörekçi rekabeti artırdı. Fabian Castillo’nun da hazır hâle gelmesi hücum bölgesini alternatif oluşturdu. Stoperde de Uğur Demirok, Tomas Hubocan ve Jan Durica forma rekabeti içinde olanlardan.